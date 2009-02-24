MHP, AKP’ye ‘hırsızlık’tan dava açıyor

MHP Beyoğlu adayı Rüstem Fırat, 1 yıldır kullandığı sloganı AKP’nin ‘çaldığı’ iddiasıyla dava açmaya karar verdi.



Cemal Subaşı / Tempo24



Rüstem Fırat, AKP’nin ‘Sen Beyoğlu’sun’ sloganını önce ‘Sen Türkiye’sin’ şekliyle, sonra da Beyoğlu’nda ‘Sen Beyoğlu’sun’ sloganını kullandığını belirtti. Bunun bir intial olduğunu söyleyen MHP Beyoğlu Belediyesi başkan adayı Rüstem Fırat, yasal süreci başlatacağını açıkladı.



Fırat’ın konuya ilişkin gönderdiği açıklama şöyle:



‘Sloganı logolaştırdık’



Milliyetçi Hareket Partisi Beyoğlu İlçe Teşkilatı olarak Mart 2009 mahalli idareler seçimleri için 1 yıl önce, Mart 2008'de belediye başkan adayımızı belirledik ve çalışmalarımıza başladık.



Çalışmalarımıza 1 yıl önce başlamamızın sebebi, Beyoğlu gibi karmaşık yapıya sahip bir ilçenin ihtiyaçlarını belirlemek, doğru stratejiyi oluşturmak, gerçekçi ve ayakları yere basan projeler üretebilmektir.



İnsanları siyasi tercihlerden öte, sosyal ortak noktalarda birleştirebilmek için geliştirdiğimiz kampanyamıza SEN BEYOĞLU'SUN ismini koyduk. 1 yıldır SEN BEYOĞLU'SUN sloganı ile yürüttüğümüz kampanyamızı BİZ BEYOĞLU'YUZ, BEN BEYOĞLU'YUM diyerek yorumladık.



SEN BEYOĞLU'SUN sloganı bugüne dek 140.000 basılı malzemede (El broşürü, afiş, araç kokusu, steackerlar, araç giydirme, vitrin materyalleri, promosyon malzemeleri v.b.) logolaştırılmış haliyle kullanıldı. Tüm bunların yanında 1 yıl önce isim hakkı alınmış ve 4 aydır interaktif olarak kullanıma açık bulunan www.senbeyoglusun.com internet sitesi bunun en büyük kanıtıdır.



Kendi alanlarında uzman 3 reklam ajansı ile yürütülen profesyonel seçim kampanyamızda kullandığımız SEN BEYOĞLU'SUN sloganı, 20 gündür AKP genel merkezi tarafından SEN TÜRKİYE'SİN söylemiyle birebir kopyalanarak kullanılmaya başlandı.



İktidar partisi AKP daha da ileri giderek, Beyoğlu'nda yürüttüğü seçim kampanyasında da SEN BEYOĞLU'SUN diyerek çirkin bir intiale imza attı.



1 yıldır yürütülen iletişim çalışmaları ile televizyon ve radyo programlarında, yazılı basında, internet sitesinde ve internet haberlerinde, binlerce kişinin katıldığı toplantılarda SEN BEYOĞLU'SUN sloganı Rüstem Fırat ve Milliyetçi Hareket Partisi ile özdeşleşerek beyinlere kazındı. Son anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Rüstem Fırat'ın yüzde 38 oy oranı ile 1. sırada olması, bu sloganın başarısının ve bilinirliğinin gerçek kanıtıdır.



Beyoğlu'nda çaresizlik içinde kıvranan ve strateji geliştiremeyen iktidar partisi AKP, SEN BEYOĞLU'SUN sloganını çalarak acizliğini ispat etmiştir.



SEN BEYOĞLU'SUN sloganının gerçek sahibi ve Milliyetçi Hareket Partisi Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olarak konu ile ilgili yasal süreci başlatacağımı belirtmekle birlikte, bu çirkin intiali esefle kınıyorum.





