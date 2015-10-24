MHP: AKP'nin İstanbul mitingi için hastane boşaltıyorlar

MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, yarın Yenikapı’da düzenlenecek AKP mitingi nedeniyle Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bir bölümünün yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kullanılmak üzere boşaltıldığını iddia etti. Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri ise koroner yoğun bakım servisinin boşaltılması gibi bir durumun olmadığını, herhangi bir olumsuzluk durumunda müdahale için her branştan doktor göreve çağrıldığını söyledi.

MHP'nin İstanbul'da yapacağı miting öncesinde de birçok güvenlik önlemi alındığını ve bu önlemlerin "büyük korku" yaşattığını söyleyen Karataş, "MHP’nin yüzbinlerinin bir araya geldiği mitingde bir hastane ayarlaması yapılmadı?" dedi. MHP İstanbul İl Başkanlığı basın toplantısı düzenleyen il başkanı Karataş, şunları söyledi:

"Dün itibariyle gelen bir bilgi var. Devlet, milletin can ve mal güvenliğinden sorumlu olmasına rağmen başbakanın gittiği toplantılarla ilgili ön önlem alınarak güvenlik ortamını artırıyorlar ve Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin koroner yoğun bakımıyla ilgili çalışma yapıyorlar. Hastaneyi boşaltıyorlar. Rutin bir çalışmaysa sadece AKP’nin mensuplarının bir araya gelip miting yaptığı bölgeye yakın bir hastaneyi rutin olarak değerlendirip herhangi eyleme dönük bir şey gerçekleşirse o hastaneyi kullanırız düşüncesini ortaya koyuyorlarsa neden MHP için o kadar büyük önlemler alınması söylenmesine rağmen, büyük korkular yaşattırılmasına rağmen, 70’e yakın canlı bombanın ortada dolaştığını, Yenikapı’da, Taksim’de metro istasyonlarını devamlı durdurarak canlı bomba arayışları içinde olunduğunu, Yenikapı’ya gelirken 3 kilometre önce kesilmesinin sebebini sorduğumuzda canlı bombanın kamyonetle gelebileceğini düşünerek yolları önceden kestik demelerine rağmen, bu bir rutin çalışmaysa neden MHP’nin yüzbinlerinin bir araya geldiği mitingde bir hastane ayarlaması yapılmadı?

Hastane: Rutin bir uygulama

Korkuları nedir veya vatandaşta yaratmak istedikleri korku nedir? Bu bence MHP’nin düşüncesi toplumda korkular yaratılarak terörün istek ve arzularını yerine getirmek adına yarınlar için ön çalışma ve zemin hazırlamadır. Çünkü toplumu korkutarak terör örgütlerinin arzularını yerine getirme adına, masada oturma adına, çözüm sürecini tekrar başlatma adına zemin aralamasıdır. Bu aralmaları gerçekleştirirken vatandaşların korkuları oluştuğundan dolayı bir bölgenin ver-kurtul denmesi için algı operasyonu oluşturuluyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri ise koroner yoğun bakım servisinin boşaltılması gibi bir durumun olmadığını, herhangi bir olumsuzluk durumunda müdahale için her branştan doktor göreve çağrıldığını söyledi.

Valilikten gelen talimat nedeniyle hazırlıkların yapıldığını belirten hastane yetkilileri uygulamanın her miting öncesi yapılan standart prosedür olduğunu ifade etti. Hastane yetkilisi söz konusu uygulamanın 18 Ekim’deki MHP mitingi sırasında da uygulandığını belirtti.