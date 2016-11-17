"MHP, AKP’den 5 madde için değişiklik isteyecek"

MHP'nin, AKP’nin başkanlık sistemi teklifini içeren ve adına, “Cumhurbaşkanlığı sistemi” denilen paketlerde rötuşlarla mevcut fiili durumu anayasal zemine oturtan 3’üncü teklife daha sıcak baktığı konuşuluyor.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre aksi durumda MHP, AKP’nin teklifini reddedecek. MHP, kendi teklifini sunup sunmama konusunda da kararsız...

Habertürk'teki kulis haber şöyle:

AK Parti’nin MHP’ye sunduğu Anayasa değişikliği taslaklarına ilişkin farklı ve çelişkili bilgiler ortalıkta dolaşıyor. Tekliflere ilişkin AK Parti ve MHP kulislerinde konuşulanların detayları şöyle:

İDAM YOK: İdam AK Parti’nin sunduğu pakette yok ancak MHP, idamın ayrı bir Anayasa değişikliği teklifi olarak getirilip Meclis’ten geçirilmesini istiyor. İdam cezası geri getirilirse MHP, mahkemelerde kesinleşmiş cezaların onayını Cumhurbaşkanı ya da sistem değişirse başkanın vermesini istiyor. Yani Yargıtay’da kesinleşen karar, parlamento onayına gerek duyulmadan Cumhurbaşkanı’nın onayına gidecek.

KOŞULLAR DEĞİŞTİ: AK Parti’nin tekliflerini ve sunduğu alternatifi benimsemezse MHP, kendi şartlarını koymayı planlıyor. Ana hatlarıyla paketin beğenilmesi durumunda görüşmeler bunun üzerinden yürüyecek. Aksi durumda MHP, kendi önerisini gündeme getirecek. Başlangıçta MHP, AK Parti’nin Anayasa değişikliği teklifinin 110 milletvekili imzasıyla Meclis’e sunulmasını istiyordu. Ancak teklif TBMM’ye sunulmadan MHP’ye iletilince koşullar değişti. Psikolojik üstünlük ve kamuoyunu etkileme gücü AK Parti’ye geçti. Mayınlı yola girildi.

MHP’NİN ÖNERİSİ: MHP’nin sistemle ilgili 5-6 maddeden oluşan bir değişiklik önerisi var. Meşruiyet ve işlevsellik temelinde, devletin çarkının işlemesini sağlayan ve idarenin önünü açan bir paket hazırlandı. MHP, Cumhurbaşkanı ya da başkana, parlamentoyu tek taraflı fesih yetkisi verilmesine karşı çıkıyor. Mevcut Anayasa’da da Cumhurbaşkanı’nın dolaylı fesih yetkisi var. 45 gün içinde hükümet kurulamazsa seçimler yenilenebiliyor. Hükümet kurulamayıp güvenoyu alamadığı için parlamento aslında kendi kendini feshetmiş oluyor. MHP, Cumhurbaşkanı’nın parlamentoyu fesih yetkisinin karşılıklı olmasını istiyor.

BAKANLARIN ATANMASI: AK Parti’nin teklifinde bakanların 3’te 2’sinin Cumhurbaşkanı veya başkan tarafından, 3’te 1’inin parlamento içinden atanması önerisi de var. Bu, değerlendiriliyor. Hükümet, parlamentodan atanıyorsa adına “Parlamenter sistem”, Cumhurbaşkanı tarafından parlamento dışından atanıyorsa “Başkanlık sistemi” deniliyor.

KARARNAME YETKİSİ: MHP, mevcut durumda da olağanüstü hallerde var olan Cumhurbaşkanı’nın ya da başkanın kararname yetkisinin olabileceğini ancak bunun sınırlanması gerektiğini savunuyor.

VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ: MHP’nin savunduğu düzenlemelerden biri de Meclis’in vücut bütünlüğünün korunması. “Bütünlüğünü koruyamayan Meclis, irade tesis edemez” yaklaşımıyla, 367 parlamenterin uzlaşmasıyla başkanın yargılanmasının yolunun açılabileceğini savunuyor.