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Politika

MHP: AKP'de temiz kaç kişi kaldı?

Türkiye'nin yolsuzluk cehennemine dönüştüğünü belirten MHP Grup Başkanvekili Şandır, 'AKP yöneticisi olup da yolsuzlukla itham edilmeyen kaç kişi kaldı' dedi

10 Eylül 2008 03:00

MHP Grup Başkanıvekili Mehmet Şandır, Deniz Fener'i veya bir başka yolsuzluk, itham ve iddiaların bir an önce araştırılıp netleştirilmesini istedi.
Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Şandır, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şandır, gündemdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin bir soruya, "Başbakanlar karnından konuşmamalı. Devletin tüm kaynakları, tüm kayıtları ellerinde. Nerede bir yolsuzluk, nerede bir yolsuzluk iddiası varsa bunları ortaya çıkartıp ilgililerini yargıya teslim etmekle sorumlu" dedi.
Başbakan'a televizyon ekranlarından ve parti kongrelerinde, "şantaj kokan, iftira kokan" bir takım itham ve iddialarda bulunmasının yakışmadığını belirten Şandır, Erdoğan'ın ekonomik sorunlara çözüm bulmak yerine, bir takım iddia ve ithamların üzerinde herkesle tartışmasını bir suçluluk psikolojisi olarak gördüklerini ifade etti. 

KESKİN SİRKE...

Şandır, şunları söyledi: "Yaşananların sorumlusu Başbakan'dır. Şikayet etmek konumunda değil, sorunları çözmek mecburiyetinde. Başbakan'ın bir medya patronuyla parti kongrelerinde bu üslupla tartışmasının ne kendisine ne Türkiye'ye bir faydasının olmayacağını, yakışmayacağını, sorunların içinde kıvranan Türk halkına karşı da haksızlık ve saygısızlık olduğunu düşünüyoruz. 
Anlaşılıyor ki Başbakan öfkeyi, kini, kavgayı, toplumun cepheleşip çatışmasını bir siyasi üslup olarak devam ettirmek kararında. Buna hakkı yok. Bu herkesten önce kendisine zarar verecek. Keskin sirke küpüne zarar verecek.

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YOLSUZLUK CEHENNEMİ

Türkiye yolsuzluk cehennemine dönüştü. AKP yöneticisi olup da yolsuzlukla itham edilmeyen kaç kişi kaldı. Bu ithamları bir an önce yargıya intikal ettirelim. Türkiye'yi yolsuzlukla itham
edilmeyen bir başbakanın, bir hükümetin yönetmesini istiyoruz. Bu da Başbakan'ın elinde, buyurun dokunulmazlıkları kaldıralım. Bütün ithamlar yargılansın, Türkiye yolsuzlukla suçlanma ayıbından kurtulsun." (aa)

 

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