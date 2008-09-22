MHP: AKP yabacı beslemesi bir parti



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, son günlerde MHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulunan ve “yavru muhalefet” olarak nitelendiren Başbakan Erdoğan’a sert yanıt verdi. Vural, “yabancı beslemesi bir parti MHP’ye dil uzatamaz, haddi ve hakkı değildir” dedi. Erdoğan’ın son günlerde muhalefete karşı üslubunu sertleştirmesini de sert bir dille eleştiren Vural, “Mübarek ramazan ayında oruçlu ise diline hakim olmasını tavsiye ederim. Ağzı giderek bozuluyor belki mahkemelerin kendisi hakkında dilini tutması ve öfkesini kontrol etmesi konusunda bir tedbir kararı vermesinde fayda var” diye konuştu.



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ANKA’ya yaptığı değerlendirmede, son günlerde muhalefete yönelik üslubunu sertleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan’ın partisinin ilçe kongrelerinde yaptığı konuşmalarda millete gerçekleri anlatmadığını, yalan-yanlış bilgiler verdiğini ve muhalefete karşı ‘ağzını bozduğu’nu belirten Vural, “böyle bir mübarek Ramazan ayında eğer oruçlu ise öncelikle diline hakim olması ve millete yalan söylememesi, gerçekleri, doğruları anlatması gerekir, başbakana bunu tavsiye ederim” dedi.



“BAŞBAKAN OKUMUYORSA DANIŞMANLARI OKUSUN”



Erdoğan’ın konuşmalarında yabancı sermayenin kapatma davasıyla düştüğünü söylediğini hatırlatan Oktay Vural, “Kapatma davası olmadan önce Ocak-Şubat 2008 tarihinde 1 milyar 329 milyon dolar yabancı sermaye girişi olmuştu. Oysa 2007’nin ilk iki ayında 7 milyar 434 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2008’in Ocak-Şubat ayında kapatma davası mı vardı? Başbakan ekonomi politikalarındaki yanlış ve aksaklıkları kapatma davasının ipine sarılarak kurtarmak istiyor. Kapatma davası 14 Mart 2008’de açıldı. Mart’ta yabancı sermaye girişi 2 milyar 388 milyon dolar oldu. Tam tersi kapatma davasının olduğu ay sermaye girişi artmış, önceki aylarda düşmüş. Başbakan milletle doğruları paylaşsın” diye konuştu.



Erdoğan’ın muhalefetin öneri getirmediğine yönelik sözlerini de eleştiren Vural, şunları söyledi:

"Böyle hafif bir konuşma ancak Başbakan’a yakışır. Alsın MHP’nin seçim beyannamesini, önerilerini, bütçe konuşmalarını, terörle mücadele, anayasa önerilerini, siyasetin normalleşmesine yönelik önerilerinin hepsi ortada. Başbakan herhalde okumuyor. Okusa böyle konuşamaz, sadece kendisine verilenleri, önüne konulanları okuyor. Kendisi okumuyorsa tavsiyemiz danışmanları okusun, başbakan da öğrenir hiç olmazsa.”



MHP’nin ülke sorunları ve çözüm yolları konusunda söyleyecek sözü, önerileri olan bir siyasi parti olduğunu da kaydeden Vural, “Sözlerini Başbakan’a aynen iade ediyoruz. Kendisi ve partisi ya ABD’nin ye AB’nin programını uyguluyor, kendilerinin bir programı olmadığı için. Başbakan ancak Okyanus ötesinden geldiğinde önerileri dikkate alıyor” dedi. Başbakan Erdoğan’ın MHP’ye “yavru muhalefet” sıfatı taktığını hatırlatan Vural şöyle konuştu:

“MHP’ye sıfat takmak başbakanın ne haddi ne hakkıdır. Yabancı beslemesi bir parti olarak bulunduğu durumdan memnun olabilir ama MHP’ye dil uzatma, sıfat yakıştırma haddi değildir. Bu tür ifadeler kullandıkça MHP misliyle cevap verecektir, kendisini bir kez daha uyarıyoruz MHP’ye laf söylersen çarpılırsın. Yabancı beslemesi olanların MHP hakkında söyleyecek sözü olamaz.”



“MAHKEMELERİN HAKKINDA TEDBİR KARARI ALMASINDA FAYDA VAR”



Vural, bir siyasi parti genel başkanı hakkında mahkemenin “öfke kontrolü” cezası verdiğini de hatırlatarak şunları söyledi:



“Belki mahkemelerin Başbakan hakkında bir tedbir kararı vermesinde fayda var, dilini tutma öfke kontrolü cezası vermesinde fayda var. Başbakana tedbir uygulanmasında fayda var. Bu mübarek ramazan ayında dilini tutamıyorsa bu durum başbakanın gerçekten bir takım tedbirler alınmasına ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Başbakan öfkesini kontrol etmeli ve dilini tutmalı, ona buna saldırıyor, MHP’ye laf söylerken bin kere düşünsün. Kendisine ihtaren hatırlatıyorum diline hakim olsun. Tavsiyemiz budur. Milletle doğruları paylaşsın, paylaşamıyorsa da sussun. MHP’ye olur olmadık sıfatlar takmaktan, dil uzatmaktan vazgeçsin.”

