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Politika

MHP-AKP ittifakını yapacak komisyon üyeleri belli oldu

AKP-MHP ittifakı için komisyon kurulmasına karar verilmişti

12 Ocak 2018 12:34

MHP-AKP ittifakını yapacak komisyon üyeleri belli oldu.

MHP'de Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu komisyonda yer alırken AKP'nin üyeleri, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan oluştu. 

A Haber'in haberine göre, MHP'nin AKP ile görüşmeleri yütütecek olan ittifak komisyonunun üyeleri Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu oldu.

MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Parsak, MHP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri arasında da yer alıyordu. 

AKP'nin üyeleri

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin ittifak komisyonunda yer alacak isimleri açıkladı. Ünal "Komisyon Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan oluşuyor" dedi. 

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri ile toplantısının ardından yaptığı açıklamada, iki partiden oluşturulacak komisyon için, "Önümüzdeki süreçte oluşturulacak olan komisyonlar aracılığıyla bu mesele teknik olarak çalıştırılacaktır. AK Parti uyum yasaları çerçevesinde ittifak konusunu çalışmaktadır. Başlangıç olarak AK Parti ve MHP'nin bu çalışmayı sürdürmek için 3'er kişiden oluşacak bir komisyon kurulması düşünülmektedir" demişti.

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