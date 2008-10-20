MHP: AKP, DTP ile ittifak peşinde

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat’ın DTP’lilerle yemekte buluşmasına sert tepki gösterdi.Başbakan Tayyip Erdoğan’ın daha önce ‘PKK’ya terör örgütü demeyen DTP ile ne görüşeceğim” dediğini; ancak Fırat’ı “DTP’lilerle rakı sofrası”nda buluşturabildiğini belirten Vural, “Böyle bir sofranın konusunun İmralı, PKK olması da çok düşündürücü, esef verici. Türkiye bir taraftan terörle mücadele ediyor, bir taraftan İmralı, PKK bir siyasi görüşmenin malzemesi olabiliyor. Aslında bu yemek, Başbakanın ve AKP’nin ikiyüzlü siyasetinin bir örneği" dedi.AKP’nin “ikiyüzlü” siyaset anlayışının yerel seçimler öncesinde hızlandığını savunan Oktay Vural, Erdoğan’ın PKK için “düşman değil suçlu” diyerek bölücü terör örgütüne gülücükler dağıttığını öne sürdü. Erdoğan’ın 22 Temmuz seçimleri öncesinde olduğu gibi yerel seçimler öncesinde de siyasi rant peşinde olduğunu savunan Vural, şunları söyledi:“Parti menfaati için ‘Papaz elbisesi giyerim’ diyen Başbakan ve AKP’nin bugün yine yerel seçimler öncesinde parti menfaati için bir takım taktik adımlar peşinde dolaştığı açık. Bu milletin birliği ve bütünlüğü, AKP’den de Başbakan'dan da çok daha önemlidir.AKP, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetime rica ve müzakere ekipleri göndermiştir. Ve şimdi de sofralarda PKK’ya af konusunu konuşmaktadır. Bu tür görüşmeler oy hesabı için Başbakan ve AKP Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü tehlikeye atacak bir takım girişimlerde bulunmaktan çekinmediğini ortaya koymakta. Ancak korkunun ecele faydası yok.AKP bölücülüğe prim veriyor. Gözüken o ki, AKP ittifak arayışında. İttifakın bir kısmı Barzani endeksli, bir tarafı da bölücü harekete endeksli. Ancak milletin buna bir cevabı mutlaka olacak. Doğu ve Güneydoğu PKK’nın siyasal uzantılarının kurtarılmış bölgesi değildir. Oradaki vatandaşlarımızın üzerindeki bu baskılar kırılacaktır ve milletimiz de buna cevap verecektir. AKP Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacak.”