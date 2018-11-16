MHP, adaylığı kesinleşen 9 ismi daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için belirlediği 9 belediye başkan adayının ismini daha açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın partisinin yerel seçim için belirlediği yeni isimleri yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre kesinleşen belediye başkan adayları şu şekilde:
Mersin - Tarsus İlçesi Belediye Başkan Adayı Şevket CAN
Mersin - Anamur İlçesi Belediye Başkan Adayı Hidayet KILINÇ
Mersin - Erdemli İlçesi Belediye Başkan Adayı Mükerrem TOLLU
Gaziantep - Oğuzeli İlçesi Belediye Başkan Adayı M.Sait KILIÇ
Adana - Ceyhan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa BAYAR
Kırıkkale - Sulakyurt İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail BİLDİK
Şanlıurfa - Siverek İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet BUCAK
Şanlıurfa - Harran İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut ÖZYAVUZ
Manisa - Salihli İlçesi Belediye Başkan Adayı Zeki KAYDA
MHP tarafından dün, Adana'da Hüseyin Sözlü'nün, Mersin'de Hamit Tuna'nın, Manisa'da Cengiz Ergun'un, Aydın'da Himmet Akın'ın, Erzurum'da Serdar Sevimli'nin, Bartın'da Cemal Akın'ın, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın'ın, Osmaniye'de Kadir Kara'nın, Karabük'te Rafet Vergili'nin, Ankara Polatlı'da Gürsel Yıldızkaya'nın, Ankara Etimesgut'ta Enver Demirel'in aday gösterileceğini açıklanmıştı.