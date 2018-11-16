MHP, adaylığı kesinleşen 9 ismi daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için belirlediği 9 belediye başkan adayının ismini daha açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın partisinin yerel seçim için belirlediği yeni isimleri yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre kesinleşen belediye başkan adayları şu şekilde:

Mersin - Tarsus İlçesi Belediye Başkan Adayı Şevket CAN

Mersin - Anamur İlçesi Belediye Başkan Adayı Hidayet KILINÇ

Mersin - Erdemli İlçesi Belediye Başkan Adayı Mükerrem TOLLU

Gaziantep - Oğuzeli İlçesi Belediye Başkan Adayı M.Sait KILIÇ

Adana - Ceyhan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa BAYAR

Kırıkkale - Sulakyurt İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail BİLDİK

Şanlıurfa - Siverek İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet BUCAK

Şanlıurfa - Harran İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut ÖZYAVUZ

Manisa - Salihli İlçesi Belediye Başkan Adayı Zeki KAYDA

MHP tarafından dün, Adana'da Hüseyin Sözlü'nün, Mersin'de Hamit Tuna'nın, Manisa'da Cengiz Ergun'un, Aydın'da Himmet Akın'ın, Erzurum'da Serdar Sevimli'nin, Bartın'da Cemal Akın'ın, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın'ın, Osmaniye'de Kadir Kara'nın, Karabük'te Rafet Vergili'nin, Ankara Polatlı'da Gürsel Yıldızkaya'nın, Ankara Etimesgut'ta Enver Demirel'in aday gösterileceğini açıklanmıştı.