MHP adayından Gökçek'e suçlama

MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’la ilgili olduğu iddia edilen kasete atıfta bulunarak ‘yakında benim de kasetim ortaya çıkabilir dedi.



CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programına konuk olan Mansur Yavaş, seçildiği takdirde Ankara için gerçekleştirmek istediği projeleri anlattı. Ankara’da Karayalçın ve Gökçek arasında devam eden amansız çekişmeyi eleştiren Yavaş, Cumhuriyet’in kurulduğu kentin bu tip tatsız kavgalara mekan edilmesini yanlış bulduğunu söyledi.



Bir gazetede hakkında çıkan olumsuz haberlere de değinen Yavaş, bu haberlerin yalan olduğunu ve Melih Gökçek’in komplosuyla yayınlandığını iddia etti. Gökçek’in rakiplerini iftira ve komplolarla yıkmaya çalıştığını söyleyen Yavaş, Turgut Altınok’a ait olduğu iddia edilen seks kasetini hatırlatarak ‘belki yakında benim de kasetim ortaya çıkar’ dedi.



Yavaş, yakın bir zamanda Ankara’da bir anket yaptıracağını ve çıkacak sonuca göre de Gökçek’i yarıştan çekilmeye davet edeceğini söyleyerek, Melih Gökçek’in ‘Sağın oylarını bölüp Karayalçın’ın elini güçlendiriyor’ açıklamalarına nokta koymak istediğini söyledi.