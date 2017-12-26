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Politika

MHP, 81 ilde 'cumhur ittifakını' anlatacak

"MHP'nin nasıl bir tavır ve tarz içerisinde olduğunu izah edeceğiz"

26 Aralık 2017 16:33

MHP yönetimi, 18 Mart 2018'de yapılacak 12. olağan kongre öncesi teşkilat ve tabana 'cumhur ittifakı' ve 'seçim barajı' başta olmak üzere, siyasi gündeme ilişkin partinin düşünce ve görüşlerini anlatmaya hazırlanıyor. MHP, Kongre hazırlıkları kapsamında 81 ilde tüm teşkilatları ziyaret etmeye başlayacak ve  'cumhur ittifakı'yla partinin düşünce ve görüşlerini anlatacak.

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Sputnik'te yer alan habere göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, partinin il ve ilçe kongrelerinin tamamlandığını ve 18 Mart 2018'de 12. olağan kongreyi yapmaya hazır olduklarını belirtti. Kongre hazırlıkları kapsamında 2018 Ocak ayı itibarıyla 81 ilde tüm teşkilatları ziyaret etmeye başlayacaklarını aktaran Yalçın, "Teşkilat ve tabana, başta 'cumhur ittifakı' ve 'seçim barajı' olmak üzere, siyasi gündeme ilişkin, partinin düşünce ve görüşlerini anlatacağız" dedi.

Yalçın, "2019'a giden süreçte MHP'nin ne yapmak istediğini, ne yaptığını, hangi sebeplere dayandırdığını önce partililerimize ve tabanımıza izah edeceğiz. Karşılıklı bir bilgi alışverişi olacak. MHP'nin nasıl bir tavır ve tarz içerisinde olduğunu izah edeceğiz. Şu anda planlamalar yapılıyor. Bu minval üzere MHP, ocak ve şubat aylarında bütün Türkiye'deki teşkilatlarını tarayacaktır" diye konuştu.

"MHP politikalarında değişiklik yaptıysa nedeni Türkiye'nin bekasıdır"

Terörle mücadeleye verdikleri desteğe değinen Yalçın, şöyle devam etti:

"Bunu istişare etmeye hiç gerek yok. Bu konuda çok açık ve net bir davranış içerisindeyiz. 15 Temmuz sonrasında MHP, politikalarında birtakım değişiklikler yaptıysa bunun temel nedeni Türkiye'nin bekasıdır. Bu ülkenin normalleşmesi lazım. 15 Temmuz travmasından sonra henüz halledilmesi gereken birçok problemi var bu ülkenin. Malum terör örgütü ve örgütleriyle hesaplaşması gerekiyor."

Yalçın, uyum yasaları veya seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin de bu normalleşmenin bir vasıtası olduğunu söyledi.

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