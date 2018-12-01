MHP 50 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 9'u il 41'i ilçe olmak üzere 50 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan Yılmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, Kırşehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Filiz Kılıç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan'ı belediye başkan adayı gösterdi.

MHP daha önce Adana'da mevcut Büyükşehir Belediyesi Başkan Hüseyin Sözlü'yü Mersin'de ise Büyükşehir Belediyesi Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı aday göstereceğini açıklamıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin onayladığı isimler şöyle;

Çankırı İl Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı ESEN



Erzincan İl Belediye Başkan Adayı Bekir AKSUN



Giresun İl Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan YILMAZ

Kastamonu İl Belediye Başkan Adayı Dr. Galip VİDİNLİ

Kars İl Belediye Başkan Adayı Çetin NAZİK

Kırşehir İl Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Kütahya İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Âlim IŞIK

Nevşehir İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz KILIÇ

Zonguldak İl Belediye Başkan Adayı Hamdi AYAN

Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan Adayı Uğur Serdar KARGIN

Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan Adayı Şaban ÇABUK

Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut ÜTÜK

Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih BAYRAKDAR

Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin SAKA

Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Süleyman TORUN

Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erhan ŞAHİN

Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim ŞENTÜRK

Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat ER

Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk FİLİZLİ

Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan ÖZDEN

Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan Adayı Arif ÇAYIR

Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan Adayı Ünal GEVŞEK

Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa KOLOĞLU

Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhayrem TOZAN

Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kemal ASLAN

Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Cevdet ÇINAR

Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet YILMAZ

Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih DÜZ

Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim Birol TEKİN

Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Tuğrul YANIKOĞLU

Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan Adayı Ertuğrul MELİKOĞLU

Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fikri ŞEN

Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan Adayı Recep BOYACIOĞLU

Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan Adayı Erdal MERT

Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan Adayı Nevzat YILDIZ

Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan Adayı Şahin ÇOLAK

Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan Adayı Bozkurt EKEŞ

Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan Adayı Mümtaz ALİUSTAOĞLU

Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Engin UZUNER

Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediye Başkan Adayı Osman TÜRKYILMAZ

Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim BİŞKİN

Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa ŞEN

Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhlis YAVUZ

Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan Adayı Nedim BARS

Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan Adayı Sedat BALKI

Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan Adayı Ahmet BOZKURT

Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Ramazan ATALAY

Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan Adayı Sahvet ERTÜRK

Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Niyazi TEZCAN

Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan Adayı Cavit ERDOĞAN