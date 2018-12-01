MHP, 50 belediye başkan adayını açıkladı

ANKARA, (DHA)- MHP, 9\'u il, 41\'i ilçe 50 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz\'ın yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli\'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde 50 belediye başkan adayının kesinleştiği bildirildi. Çankırı adayı İsmail Hakkı Esen, Erzincan adayı Bekir Aksun, Giresun adayı Hasan Yılmaz, Kastamonu adayı Galip Vidinli, Kars adayı Çetin Nazik, Kırşehir adayı Onur Köksal, Kütahya adayı Âlim Işık, Nevşehir adayı Filiz Kılınç, Zonguldak adayı Hamdi Ayan olarak açıklandı. Yazılı açıklamada yer alan 41 ilçe adayı ise şöyle:



\"Afyonkarahisar Emirdağ adayı Uğur Serdar Kargın, Afyonkarahisar İhsaniye adayı Şaban Çabuk, Aksaray Ortaköy adayı Mahmut Ütük, Amasya Hamamözü adayı Fatih Bayrakdar, Amasya Merzifon adayı Hüseyin Saka, Amasya Taşova adayı Süleyman Torun, Artvin Kemalpaşa adayı Erhan Şahin, Bayburt Aydıntepe adayı Haşim Şentürk, Bilecik Gölpazarı adayı Murat Er, Bilecik Pazaryeri adayı Haluk Filizli, Bilecik Yenipazar adayı İlhan Özden, Çankırı Ilgaz adayı Arif Çayır, Çorum Laçin adayı Ünal Gevşek, Düzce Cumayeri adayı Mustafa Koloğlu, Düzce Gümüşova adayı Muhayrem Tozan, Erzincan Kemah adayı Osman Kemal Aslan, Erzincan Refahiye adayı Cevdet Çınar, Erzincan Tercan adayı Mehmet Yılmaz, Giresun Çamoluk adayı Fatih Düz, Giresun Doğankent adayı Haşim Birol Tekin, Giresun Espiye adayı Tuğrul Yanıkoğlu, Giresun Görele adayı Ertuğrul Melikoğlu, Giresun Tirebolu adayı Fikri Şen, Karaman Kazımkarabekir adayı Recep Boyacıoğlu, Kars Arpaçay adayı Erdal Mert, Kars Kağızman adayı Nevzat Yıldız, Kastamonu Ağlı adayı Şahin Çolak, Kastamonu Bozkurt adayı Bozkurt Ekeş, Kastamonu Devrekani adayı Mümtaz Aliustaoğlu, Kastamonu İnebolu adayı Engin Uzuner, Kırıkkale Yahşihan adayı Osman Türkyılmaz, Kırıkkale Bahşılı adayı Halil İbrahim Bişkin, Kırıkkale Balışeyh adayı Mustafa Şen, Kırklareli Demirköy adayı Muhlis Yavuz, Kırklareli Pınarhisar adayı Nedim Bars, Kırklareli Vize adayı Sedat Balkı, Kırşehir Akçakent adayı Ahmet Bozkurt, Kırşehir Akpınar adayı Ramazan Atalay, Kütahya Domaniç adayı Sahvet Ertürk, Kütahya Dumlupınar adayı Niyazi Tezcan, Kütahya Pazarlar adayı Cavit Erdoğan.\"