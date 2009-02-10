MHP 40. yılını kutluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milliyetçi hareketin 40 yıllık tarihi boyunca büyük zorluklar yaşadığını ve büyük mücadeleler verdiğini belirterek, ''Bu yolculuk, yufka yüreklilerle çetin yolların aşılmayacağını bilenlerin yolcuğudur'' dedi.



MHP'nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Anadolu Kültür ve Kongre Merkezi'nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Divan Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve partililerin katıldığı bir tören düzenlendi.



Bahçeli, törende yaptığı konuşmada, MHP'nin öncelikli mücadele amacının Türk milletinin bekasının korunması olduğunu belirtti.



MHP'nin 40 yılık yolculuğunun özelikle genç kuşaklar tarafından bilinmesi ve tanınmasının kendi siyasi hareketlerine ayrı güç ve anlam kattığını kaydeden Bahçeli, ''Bu yolculuk, yufka yüreklilerle çetin yolların aşılmayacağını bilenlerin yolcuğudur'' diye konuştu.



Milliyetçi hareketin, 40 yıllık tarihinde hiç kimseye diyet borcu olmadığını, gücünü bilgelerinden ve Türk milletinden aldığını ifade eden Bahçeli, ''Yeri gelir Yunus olur gönüllerde, yeri gelir Yavuz olur uğraşır hainlerle'' dedi.



Bahçeli Türk milletinin ve milliyetçi hareketin önünde zorlu bir dönem olduğunu savunarak, partililere ''biz hedefleri büyük hevesleri küçük bir hareket olarak kalamayız'' diye seslendi.



Partisinin bugüne kadar günlük siyasete hiç alet olmadığını söyleyen Bahçeli, popülist siyasetin kirliliğinden hep uzak durmaya çalıştıklarını kaydetti.



Milliyetçiliğin sadece kendi tekellerinde olmadığını ifade eden Bahçeli, milliyetçilerin her kurumda olması gerektiğini belirterek, milliyetçiliği hayatın her alanında uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek partinin MHP olduğunu söyledi.



Milliyetçi hareketin, içinde millet olmayan hiç bir hareketi asla kabul etmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle kendisini merkeze alıp yüzünü hem doğuya, hem de batıya dönmesi gerektiğini anlattı.



Milliyetçi hareketin sokaklarda kurulmadığını ve sokaklarda yok olmayacağını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:



''Bizim başkaları gibi devletle, cumhuriyetle, milletle, ortak değerlerle ve demokrasiyle hiç bir şekilde sorunumuz olmamıştır ve olmayacaktır. Bizi bilenler bilir, tanıyanlar tanır. Biz kendimiz için hiç bir şey dilemeyiz. Ancak millet konu olursa ihtiraslarımızın ve arzularımızın sınırı yoktur.



MHP kucaklaşmanın adresidir. (Bu bayrak benim, bu ülke benim) diyen herkese kapımız açıktır. Alevi, Sünni ayırmayız. Köklere, kökenlere bölmeyiz Biz herkesi Cenab-ı Allah'ın kutlu emaneti Türk milletinin öz evladı kabul ederiz.''



Bahçeli, konuşmasının ardından 107 yaşında olduğu belirtilen Fehmi Verson adlı bir partiliye 40. Yıl Hatıra Parası ile Selçuklu mimarisindeki Türk Üçgeni tarzı bir plaket verdi.



Törende ayrıca, MHP'nin tarihini anlatan bir de sinevizyon gösterimi yapıldı.