MHP 26 seçim vaadini kanun teklifi olarak TBMM'ye sundu

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, seçim meydanlarındaki vaatlerini 26 kanun teklifi olarak TBMM Başkanlığı’na sundu. Kanun tekliflerinde yer alan bazı düzenlemeler şöyle: Eğitim ve öğretim tazminatlarının yüzde 155’e çıkarılması, devlet memurlarının izin süreleri hesaplamasında haftasonu günlerinin sayılmasının iptal edilmesi, şehit çocuklarının tamamına kamuda istihdam hakkı verilmesi, yeni işyeri açan esnaf ve sanatkârlara beş yıl süreyle gelir vergisi muafiyeti.

Akçay, milletvekili aday listelerinin YSK’ya teslim edildiği Nisan 2015’ten itibaren yaklaşık 7 aydır Meclis’in çalıştırılmadığını hatırlattı.

MHP’nin gündeminde Türkiye’nin gerçek sorunlarının olduğunu söyleyen Akçay, işsizlik ve yoksullukla mücadele, atanamayan ve özlük haklarından şikayet eden öğretmenler, esnaf ve sanatkarların sorunları, tarım sektörünün sorunları, engellilerin, emeklilerin, kadınların, gazilerin, şehit yakınlarının, gençlerin, çocukların sorunlarına çözüm için çalıştıklarını ifade etti.

Akçay, kanun teklifiyle eğitim ve öğretim tazminatlarını yüzde 85-100’den yüzde 155’e çıkardıklarını, birinci derecedeki öğretmenin ek göstergesini 3.600’e, ikinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergelerini 2.200’den 3.000’e, diğer derecelerdeki öğretmenlerin ek göstergelerini de buna paralel olarak arttırdıklarını ifade etti. “Öğretmenlerimizin kesintiler sonrasında ellerine geçen 9 lira 35 kuruşluk ek ders ücretini iki katına çıkarıyoruz. Nöbet tutan öğretmenlere haftalık 6 saat ek ders ücreti ödenmesi uygulamasını getiriyoruz. Öğretmenlerin ek ders ücretleri gelir vergisinden istisna tutuyoruz. Yüz kızartıcı bir suç nedeniyle ceza almamış olan ve kanun yayımlandığı tarih itibariyle mesleğinde on yılını doldurmuş olan öğretmenlerin uzman öğretmen, mesleğinde on beş yılını doldurmuş öğretmenlerin de başöğretmen olarak atanmasını öngörüyoruz. Öğretmenlere 90 gün fiili hizmet süresi zammı getiriyoruz.”

Akçay’ın verdiği diğer bazı kanun tekliflerinde yer alan düzenlemeler şöyle:

Geçici işçi ve 4/C’lilerin kadroya geçirilmesi, devlet memurlarının izin süreleri hesaplamasında haftasonu günlerinin sayılmasının iptal edilmesi, kamu personelinin 0-6 yaş grubu çocukları için kreş veya 2.000 gösterge rakamı tutarında kreş ödeneği verilmesi, şehitlerimizin çocuklarının tamamına kamuda istihdam hakkı verilmesi, yeni işyeri açan esnaf ve sanatkârlara beş yıl süreyle gelir vergisi muafiyeti ve esnaf ve sanatkârların vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulaması getirilmesi, elektrik faturalarından alınan kayıp-kaçak bedeli ve TRT payının kaldırılması, yeterliliğe tabi kariyer meslek gruplarının özel hizmet tazminatı ve ek göstergelerinde iyileştirme yapılması, kadroya geçirilen kamu personelinin 5 yıl nakil yasağının kaldırılması, vergi müfettiş yardımcılarına ikinci sınav hakkı verilmesi.