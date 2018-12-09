MHP, 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı (Geniş haber) 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 12\'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Buna göre MHP\'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde:

\"Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya

Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan

Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı

Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci

Bilecik Merkez Bilecik il Akın Atakan

Bingöl Merkez Bingöl il Mehmet Ziya Buyankara

Bitlis Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz

Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan

Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan

Iğdır Merkez Iğdır il İsa Yaşar Tezel

Yalova Merkez Yalova il Murat Aslanhan

Yozgat Merkez Yozgat il Mehmet Erdemir

Adıyaman Besni Çakırhüyük belde Miktat Çetin

Afyonkarahisar Çay Çay ilçe Hüseyin Çağrı

Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Belde Adem Bulut

Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan belde Ömer ŞAHİN

Afyonkarahisar Kızılören Kızılören ilçe Ali Erol

Afyonkarahisar Merkez Çıkrık belde Lokman Çetinaktı

Afyonkarahisar Merkez Fethibey belde Mustafa Özdemir

Afyonkarahisar Merkez Işıklar belde Erol Özağıl

Aksaray Güzelyurt Ihlara belde İsmail Yılmaz

Aksaray Güzelyurt Selime belde Turgut Yayatan

Aksaray Merkez Topakkaya belde Harun Oflaz

Aksaray Merkez Yenikent belde Mehmet Emin Yumuşak

Ardahan Göle Göle ilçe İbiş Uymaz

Ardahan Göle Köprülü belde Farız Taşdemir

Bartın Merkez Hasankadı belde Şeref İmiroğlu

Bartın Merkez Kozcağız belde Savaş Buyurman

Bartın Ulus Kumluca belde İsmail Can

Bayburt Demirözü Gökçedere belde Yavuz Bakır

Bilecik Bozüyük Bozüyük ilçe Oğuz Sertler

Bilecik Merkez Vezirhan belde Hüseyin Ocak

Bilecik Söğüt Söğüt ilçe İsmet Sever

Bingöl Kiğı Kiğı ilçe Nazif Hassoylu

Bingöl Yayladere Yayladere ilçe Mehmet Duransel

Bingöl Yedisu Yedisu ilçe Ömer İsen

Bitlis Adilcevaz Adilcevaz ilçe Ceyhan Batar

Bitlis Tatvan Tatvan ilçe Abdulkerim Akay

Bolu Kıbrıscık Kıbrıscık ilçe Ersin Ercan

Bolu Merkez Karacasu belde Halit Belen

Bolu Yeniçağa Yeniçağa ilçe Zeki Mustafa Egeci

Burdur Karamanlı Karamanlı ilçe Filiz Şener Türkoğlu

Burdur Yeşilova Yeşilova ilçe Ömer Atasoy

Çanakkale Çan Terzialan belde Arif Yumuşak

Çanakkale Gelibolu Gelibolu ilçe Mehmet Eligül

Çankırı Eldivan Eldivan ilçe Nusrettin Gökçer

Çankırı Kızılırmak Kızılırmak ilçe Bahattin Güler

Çankırı Şabanözü Şabanözü ilçe Mustafa Karakaya

Düzce Çilimli Çilimli ilçe Ömer Demirtaş

Düzce Yığılca Yığılca ilçe Rasim Çam

Edirne Havsa Havsa ilçe Tefik Altıparmak

Edirne Lalapaşa Lalapaşa ilçe Mehmet Vedat Kuşoğlu

Edirne Meriç Küplü belde Ali Tükel

Edirne Süloğlu Süloğlu ilçe Aydemir Arslan

Edirne Uzunköprü Uzunköprü ilçe Şahin Şengül

Edirne Uzunköprü Kırcasalih belde Kenan Heleman

Elazığ Ağın Ağın ilçe Ali Uslu

Elazığ Palu Beyhan belde Bayram Öztürk

Erzincan Merkez Yaylabaşı belde Şefik Taşkıran

Erzincan Çayırlı Çayırlı lçe Oktay Efe

Erzincan Otlukbeli Otlukbeli ilçe usuf Tektaş

Erzincan Tercan adırkaya belde ait Durgun

Erzincan Tercan Kargın Belde Yunus Türkmen

Erzincan Tercan Mercan belde Bayram Bilici

Giresun Merkez Duroğlu belde Halil Çetin

Gümüşhane Kelkit Öbektaş belde Yemen Demir

Gümüşhane Köse Köse ilçe Turgay Kesler

Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy belde Çetin Rıza Tanış

Gümüşhane Şiran Şiran ilçe Mutlu Özel

Gümüşhane Şiran Yeşilbük belde Sezai Doğan

Gümüşhane Torul Torul ilçe Evren Evrim Özdemir

Iğdır Karakoyunlu Karakoyunlu ilçe Bayram Ali Ballı

Iğdır Merkez Melekli belde Eray Çoşar

Isparta Eğirdir Sarıidris belde Ramazan Pala

Isparta Merkez Kuleönü belde Sezayi Çakır

Isparta Merkez Savköy belde Mustafa Avşar

Isparta Şarkikaraağaç Şarkikaraağaç ilçe Sefa Arıkan

Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar belde Halil Toprak

Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar belde Memiş Kaynak

Isparta Yalvaç Yalvaç ilçe Halil Hilmi Tütüncü

Karabük Yenice Yortan belde Ali Şık

Kastamonu İhsangazi İhsangazi ilçe Hayati Sağlık

Kırıkkale Delice Delice ilçe Soner Mazılıgüney

Kırıkkale Keskin Keskin ilçe Mustafa Alp Sülsipiroğlu

Kırıkkale Merkez Hacılar belde Mehmet Koyuncu

Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz belde Birol Özbay

Kırklareli Vize Çakıllı belde Mehmet Bayram

Kırşehir Çiçekdağı Köseli belde Bekir Yılmaz

Kırşehir Kaman Kurancılı belde Erdoğan Tekeli

Kırşehir Merkez Özbağ belde Rasim Arazay

Kütahya Altıntaş Altıntaş ilçe Mehmet Akbunar

Kütahya Aslanapa Aslanapa ilçe Gökhan Gürel

Kütahya Domaniç Çukurca belde İlyas Tosun

Kütahya Gediz Gediz ilçe Mehmet Oyan

Kütahya Gediz Gökler belde Yüksel Arık

Kütahya Gediz Yenikent belde Mehmet Karaca

Kütahya Merkez Seyitömer belde Halil Öztürk

Kütahya Simav Çitgöl belde Yüksel Ünal

Nevşehir Avanos Avanos ilçe Mustafa Kenan Sarıtaş

Nevşehir Merkez Göreme belde Ömer Eren

Nevşehir Merkez Kaymaklı belde Harun Çekiç

Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük belde Burhanettin Karaketir

Nevşehir Kozaklı Kozaklı ilçe Celalettin Güven

Nevşehir Merkez Uçhisar belde Ali Karaslan

Niğde Bor Bahçeli belde Bülent Gözüpek

Niğde Çiftlik Çiftlik ilçe Fazlı Koç

Niğde Çiftlik Azatlı belde Rasim Aydın

Niğde Çiftlik Bozköy belde Kemal Beşer

Niğde Çiftlik Divarlı belde Mustafa Balcan

Niğde Merkez Aktaş belde Erdoğan Şevenk

Niğde Merkez Alay belde Hacı Mehmet Varol

Niğde Merkez Bağlama belde Murat Karakuzu

Niğde Merkez Hacıabdullah belde Recep Doğmuş

Niğde Merkez Karaatlı belde Faik Okumuş

Niğde Merkez Kiledere belde İsmet Evlendi

Niğde Merkez Konaklı belde Maksut Özçelik

Niğde Merkez Orhanlı belde Şükrü Özdemir

Niğde Ulukışla Ulukışla ilçe Ali Ünkesen

Rize Derepazarı Derepazarı ilçe Selim Metin

Rize Hemşin Hemşin ilçe Muhammet Sağlam

Rize İkizdere İkizdere ilçe Hakan Karagöz

Rize İyidere İyidere ilçe Osman Mete

Sivas Doğanşar Doğanşar ilçe Halil Balık

Sivas Gemerek Gemerek ilçe Yurt Koç

Sivas Gemerek Sızır belde Ali Tamer

Sivas Gölova Gölova ilçe Halil Önge

Sivas Gürün Gürün ilçe Nami Çiftçi

Sivas Hafik Hafik ilçe Selahattin Çuhadaroğlu

Sivas Kangal Kangal ilçe Eren Derviş Akpınar

Sivas Koyulhisar Koyulhisar ilçe Osman Epsileli

Tokat Erbaa Gökal belde Osman Akbulut

Tokat Erbaa Karayaka belde Sebahattin Şenel

Tokat Niksar Serenli belde Nurettin Keleş

Tokat Pazar Pazar ilçe Oğuz Keleş

Tokat Reşadiye Bereketli belde Necaattin Şahin

Tokat Reşadiye Bozçalı belde Bolhan Durmuş

Tokat Reşadiye Cimitekke belde Erol Aydın

Tokat Yeşilyurt Yeşilyurt ilçe Muhsin Yılmaz

Tokat Zile Zile ilçe Ali Özgan

Yalova Armutlu Armutlu ilçe Mustafa Tokat

Yalova Çınarcık Teşvikiye belde Mustafa Nurten

Yalova Merkez Kadıköy belde Muhsin Gürkal

Yozgat Aydıncık Aydıncık ilçe Selahattin Özdemiir

Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan ilçe İbrahim Tamer

Yozgat Çandır Çandır ilçeMehmet Emin Murat

Yozgat Çayıralan Çayıralan ilçe Kıyasi Başgül

Yozgat Kadışehri Kadışehri ilçe Mustafa Doğru

Yozgat Saraykent Ozan belde Mustafa Cansever

Yozgat Sarıkaya Sarıkaya ilçe Ömer Açıkel

Yozgat Aydıncık Baydiğin belde Ünal Karaca

Yozgat Boğazlıyan Sırçalı belde Erhan Tanış

Yozgat Sorgun Gülşehri belde Aziz Kaya\"

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)

