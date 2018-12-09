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MHP, 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı (Geniş haber) 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı

09 Aralık 2018 22:14

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 12\'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı. 

Buna göre MHP\'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde: 

\"Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya
Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan
Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı
Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci
Bilecik Merkez Bilecik    il Akın Atakan
Bingöl Merkez Bingöl il     Mehmet Ziya Buyankara
Bitlis    Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz
Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan
Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan  
Iğdır    Merkez Iğdır il İsa Yaşar Tezel
Yalova Merkez Yalova il Murat Aslanhan
Yozgat Merkez Yozgat    il Mehmet Erdemir
Adıyaman    Besni Çakırhüyük belde Miktat Çetin
Afyonkarahisar Çay Çay ilçe Hüseyin Çağrı
Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Belde Adem Bulut 
Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan belde Ömer ŞAHİN
Afyonkarahisar Kızılören Kızılören ilçe Ali Erol
Afyonkarahisar Merkez    Çıkrık belde Lokman Çetinaktı
Afyonkarahisar Merkez    Fethibey belde Mustafa Özdemir
Afyonkarahisar Merkez    Işıklar belde Erol Özağıl
Aksaray Güzelyurt Ihlara belde İsmail Yılmaz
Aksaray Güzelyurt Selime belde Turgut Yayatan
Aksaray Merkez Topakkaya    belde Harun Oflaz
Aksaray Merkez Yenikent belde Mehmet Emin Yumuşak
Ardahan Göle Göle ilçe İbiş Uymaz
Ardahan Göle Köprülü belde Farız Taşdemir
Bartın Merkez Hasankadı belde Şeref İmiroğlu
Bartın Merkez Kozcağız belde Savaş Buyurman
Bartın Ulus Kumluca belde İsmail Can
Bayburt Demirözü Gökçedere belde Yavuz Bakır
Bilecik Bozüyük    Bozüyük ilçe Oğuz Sertler
Bilecik Merkez Vezirhan belde Hüseyin Ocak
Bilecik Söğüt Söğüt ilçe İsmet Sever
Bingöl Kiğı Kiğı ilçe Nazif Hassoylu
Bingöl Yayladere    Yayladere    ilçe Mehmet Duransel
Bingöl Yedisu Yedisu ilçe Ömer İsen
Bitlis    Adilcevaz    Adilcevaz    ilçe Ceyhan Batar
Bitlis    Tatvan Tatvan ilçe Abdulkerim Akay
Bolu    Kıbrıscık Kıbrıscık ilçe Ersin Ercan
Bolu    Merkez Karacasu belde Halit Belen
Bolu    Yeniçağa Yeniçağa ilçe Zeki Mustafa Egeci
Burdur Karamanlı Karamanlı    ilçe Filiz Şener Türkoğlu
Burdur Yeşilova    Yeşilova ilçe Ömer Atasoy
Çanakkale    Çan Terzialan belde Arif Yumuşak
Çanakkale    Gelibolu Gelibolu ilçe Mehmet Eligül
Çankırı Eldivan Eldivan ilçe Nusrettin Gökçer
Çankırı Kızılırmak Kızılırmak ilçe Bahattin Güler
Çankırı Şabanözü Şabanözü    ilçe Mustafa Karakaya
Düzce Çilimli Çilimli ilçe Ömer Demirtaş
Düzce Yığılca Yığılca    ilçe Rasim Çam
Edirne Havsa Havsa ilçe Tefik Altıparmak
Edirne Lalapaşa    Lalapaşa ilçe Mehmet Vedat Kuşoğlu
Edirne Meriç Küplü belde Ali Tükel
Edirne Süloğlu Süloğlu ilçe Aydemir Arslan
Edirne Uzunköprü Uzunköprü ilçe    Şahin Şengül
Edirne Uzunköprü  Kırcasalih belde Kenan Heleman
Elazığ Ağın Ağın    ilçe Ali Uslu
Elazığ Palu    Beyhan belde Bayram Öztürk
Erzincan Merkez Yaylabaşı belde Şefik Taşkıran
Erzincan Çayırlı Çayırlı lçe Oktay Efe
Erzincan Otlukbeli Otlukbeli    ilçe usuf Tektaş
Erzincan Tercan adırkaya belde ait Durgun
Erzincan Tercan Kargın Belde Yunus Türkmen
Erzincan Tercan Mercan belde Bayram Bilici
Giresun Merkez Duroğlu belde Halil Çetin
Gümüşhane Kelkit Öbektaş    belde Yemen Demir
Gümüşhane Köse Köse ilçe    Turgay Kesler
Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy belde Çetin Rıza Tanış
Gümüşhane Şiran Şiran ilçe    Mutlu Özel
Gümüşhane Şiran Yeşilbük belde    Sezai Doğan
Gümüşhane Torul Torul ilçe    Evren Evrim Özdemir
Iğdır    Karakoyunlu Karakoyunlu ilçe Bayram Ali Ballı
Iğdır    Merkez Melekli belde Eray Çoşar
Isparta Eğirdir Sarıidris belde Ramazan Pala
Isparta Merkez Kuleönü belde Sezayi Çakır
Isparta Merkez Savköy     belde Mustafa Avşar
Isparta Şarkikaraağaç    Şarkikaraağaç ilçe Sefa Arıkan
Isparta Şarkikaraağaç    Çarıksaraylar belde Halil Toprak
Isparta Şarkikaraağaç    Çiçekpınar    belde Memiş Kaynak
Isparta Yalvaç Yalvaç ilçe Halil Hilmi Tütüncü
Karabük Yenice Yortan     belde Ali Şık
Kastamonu    İhsangazi İhsangazi ilçe Hayati Sağlık
Kırıkkale Delice Delice ilçe Soner Mazılıgüney
Kırıkkale Keskin Keskin ilçe Mustafa Alp Sülsipiroğlu
Kırıkkale Merkez    Hacılar belde Mehmet Koyuncu
Kırklareli Lüleburgaz    Evrensekiz    belde Birol Özbay
Kırklareli Vize Çakıllı belde Mehmet Bayram
Kırşehir Çiçekdağı Köseli belde Bekir Yılmaz
Kırşehir Kaman Kurancılı belde Erdoğan Tekeli
Kırşehir Merkez Özbağ belde Rasim Arazay
Kütahya Altıntaş Altıntaş ilçe Mehmet Akbunar
Kütahya Aslanapa Aslanapa    ilçe Gökhan Gürel
Kütahya Domaniç Çukurca belde    İlyas Tosun
Kütahya Gediz Gediz ilçe Mehmet Oyan
Kütahya Gediz Gökler belde    Yüksel Arık
Kütahya Gediz Yenikent belde Mehmet Karaca
Kütahya Merkez Seyitömer belde Halil Öztürk
Kütahya Simav Çitgöl belde Yüksel Ünal
Nevşehir Avanos Avanos ilçe Mustafa Kenan Sarıtaş
Nevşehir Merkez Göreme belde Ömer Eren
Nevşehir Merkez Kaymaklı belde Harun Çekiç
Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük belde Burhanettin Karaketir
Nevşehir Kozaklı    Kozaklı ilçe Celalettin Güven
Nevşehir Merkez Uçhisar belde Ali Karaslan
Niğde Bor Bahçeli belde Bülent Gözüpek
Niğde Çiftlik Çiftlik ilçe Fazlı Koç
Niğde Çiftlik Azatlı belde Rasim Aydın
Niğde Çiftlik Bozköy belde Kemal Beşer
Niğde Çiftlik Divarlı belde Mustafa Balcan 
Niğde Merkez Aktaş belde Erdoğan Şevenk
Niğde Merkez Alay belde Hacı Mehmet Varol
Niğde Merkez Bağlama belde Murat Karakuzu
Niğde Merkez Hacıabdullah belde Recep Doğmuş
Niğde Merkez Karaatlı belde Faik Okumuş
Niğde Merkez Kiledere belde İsmet Evlendi
Niğde Merkez Konaklı belde Maksut Özçelik
Niğde Merkez Orhanlı belde Şükrü Özdemir
Niğde Ulukışla Ulukışla ilçe Ali Ünkesen
Rize Derepazarı    Derepazarı    ilçe Selim Metin
Rize Hemşin Hemşin    ilçe Muhammet Sağlam
Rize İkizdere İkizdere ilçe Hakan Karagöz
Rize İyidere İyidere ilçe Osman Mete
Sivas    Doğanşar Doğanşar ilçe Halil Balık
Sivas    Gemerek Gemerek ilçe Yurt Koç
Sivas    Gemerek Sızır belde Ali Tamer
Sivas    Gölova Gölova ilçe Halil Önge
Sivas    Gürün Gürün ilçe Nami Çiftçi
Sivas    Hafik    Hafik    ilçe Selahattin Çuhadaroğlu
Sivas    Kangal Kangal ilçe Eren Derviş Akpınar
Sivas    Koyulhisar    Koyulhisar    ilçe Osman Epsileli
Tokat    Erbaa Gökal belde Osman Akbulut
Tokat    Erbaa Karayaka belde Sebahattin Şenel
Tokat    Niksar Serenli belde Nurettin Keleş
Tokat    Pazar Pazar ilçe Oğuz Keleş
Tokat    Reşadiye Bereketli belde Necaattin Şahin
Tokat    Reşadiye Bozçalı belde Bolhan Durmuş
Tokat    Reşadiye Cimitekke belde Erol Aydın
Tokat    Yeşilyurt Yeşilyurt ilçe Muhsin Yılmaz
Tokat    Zile Zile ilçe Ali Özgan
Yalova Armutlu Armutlu ilçe Mustafa Tokat
Yalova Çınarcık Teşvikiye belde Mustafa Nurten
Yalova Merkez Kadıköy belde Muhsin Gürkal
Yozgat Aydıncık Aydıncık ilçe Selahattin Özdemiir
Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan ilçe İbrahim Tamer
Yozgat Çandır Çandır    ilçeMehmet Emin Murat
Yozgat Çayıralan Çayıralan ilçe Kıyasi Başgül
Yozgat Kadışehri Kadışehri  ilçe Mustafa Doğru
Yozgat Saraykent Ozan belde Mustafa Cansever
Yozgat Sarıkaya Sarıkaya ilçe Ömer Açıkel
Yozgat Aydıncık    Baydiğin belde Ünal Karaca
Yozgat Boğazlıyan Sırçalı belde Erhan Tanış
Yozgat Sorgun Gülşehri belde Aziz Kaya\"

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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