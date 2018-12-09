MHP, 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı (1) 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 12\'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Buna göre MHP\'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde:

\"Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya

Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan

Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı

Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci

Bilecik Merkez Bilecik il Akın Atakan

Bingöl Merkez Bingöl il Mehmet Ziya Buyankara

Bitlis Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz

Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan

Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan\"

ANKARA (DHA)