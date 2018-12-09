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MHP, 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı (1) 

  Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı

09 Aralık 2018 21:40

 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 12\'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı. 

Buna göre MHP\'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde: 

\"Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya
Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan
Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı
Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci
Bilecik Merkez Bilecik  il Akın Atakan
Bingöl Merkez Bingöl il  Mehmet Ziya Buyankara
Bitlis    Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz
Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan
Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan\" 

ANKARA (DHA) 

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