MHP 11 yıl sonra Tunceli'de

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Terör örgütü ve vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine 1999 yılında tabelasını indirmek zorunda kalan MHP, Tunceli'de yeni yönetimini oluşturarak, parti tabelasını bir kez daha astı. CNN Türk'te yer alan habere göre;Partisinin Tunceli'de teşkilatının olmadığını öğrenen ve Elazığ'da yaşayan Osman Gür, 21 kişilik il yönetimini oluşturmasının ardından teşkilatı kurduktan sonra, genel merkezin onayıyla Tunceli İl Başkanlığı'na atandı.Gür ve arkadaşları genel merkezin onayının ardından Tunceli şehir merkezinde Behice Boran Caddesi üzerinde bulunan bir binanın üçüncü katını parti binası olarak kiraladı.Partisinin tabelasını Tunceli'ye 11 yıl sonra yeniden asan MHP Tunceli il başkanı Osman Gür, şu ana kadar bir tepki almadıklarını söyledi.Referandum çalışmalarını da gerçekleştirdiklerini belirten Gür, "1999 yılında ilk tabelayı astık. O dönemdeki il başkanı tepki karşısında tabelayı indirmek zorunda kaldı. Ocak ayından itibaren teşkilatlanmaya gittik. Şu anda tabelamızı asmışız, henüz iç dizaynını yapmadık. Çemişgezek ve Pertek ilçelerimizdeki teşkilatlarımızı oluşturduk" dedi.MHP 1999 yılında 15 kişilik bir ekiple Tunceli teşkilatını kurmak için çalışma başlatmış, ancak yasa dışı sol örgütler, terör örgütü PKK ve halktan gelen tepki üzerine kısa süre sonra tabelasını indirmişti.