MHK'den Deniz Ateş Bitnel kararı: Sana her türlü desteği vereceğiz, sakın kendini bırakma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, "Gelecek vaat eden hakemi kaybettik" dese de Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray-Trabzonspor maçının tepki gören hakemi Deniz Ateş Bitnel'e sahip çıktı.

Radikal'de yer alan habere göre, 2-1 sonuçlanan Galatasaray-Trabzonspor maçındaki tartışmalı kararlarıyla krize neden olan FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel’in, profesyonel yaşamının sona ereceği belirtiliyordu.

Hatta TFF Başkanı Yıldırım Demirören , “Gelecek vaat eden hakemimizi kaybettik” demiş, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ise “Düdüğünü asacak” ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, MHK tarafından önceki gün İstanbul’da düzenlenen ara seminere Bitnel de davet edildi.

Psikolojisini düzeltecekler

Tartışmaların odağındaki hakem, "Moralim bozuk. İzniniz olursa bu seminere katılmak istemiyorum” mazeretini öne sürdü. MHK yetkililerinin ise Deniz Ateş Bitnel’e "Git 1-2 hafta kafanı dinle. Seni kaybetmek istemiyoruz. Sana her türlü desteği vereceğiz. Sakın kendini bırakma" dedikleri öğrenildi.

MHK’nın Bitnel’e iki hafta sonra performans idmanın yanı sıra psikolojik destek de vereceği belirtildi. Böylece olay soğuyacak ve MHK ilerleyen dönemde Deniz Ateş Bitnel’i tekrardan ön plana çıkarabilecek.

Derbiyi yönetecekti

MHK’ya yakın kaynaklar Deniz Ateş Bitnel’in, Galatasaray-Trabzonspor maçında bu tür hatalara düşmemiş olsaydı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine verilmesinin gündemde olduğu ifade edildi. MHK, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasına Bitnel’i atayarak büyük maçları yönetme konusunda kendisini geliştirmesini hedeflemişti. Böylece Bitnel, Kadıköy’deki zorlu derbiye psikolojik olarak hazırlanacak ve bir anlamda kritik mücadele öncesinde tecrübesini de arttırmış olacaktı.