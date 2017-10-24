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Spor

MHK'den çarpıcı uygulama...Namoğlu, derbi raporlarının sadece kendisine yollanmasını istedi

MHK'den çarpıcı uygulama

24 Ekim 2017 15:58

MHK\'den çarpıcı uygulama...Namoğlu, derbi raporlarının sadece kendisine yollanmasını istedi

CÜNEYT ÇAKIR\'IN NOTU 8.1

İstanbul-DHA

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası hakem Cüneyt Çakır\'ın verdiği kararlar tepki görürken, Merkez Hakem Kurulu (MHK) farklı bir uygulamaya geçti.
Çakır\'a verimli maç yönetti diye yorumlanan 8.1 puan verildiği öğrenilirken, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu raporların çarşamba günü sadece kendisine gönderilmesi talimatını verdi.
Derbinin gözlemcisi Sabri Çelik\'in, normalde salı günü Futbol Federasyonu\'nun tüm birimlerine yollanan raporları Namoğlu\'nun isteğiyle çarşamba günü MHK başkanına göndereceği ve gizli tutulacağı bildirildi. Çakır\'ın aldığı 8.1\'in sadece tek bir hatası var anlamı taşıdığı da not düşüldü.
Merkez Hakem Kurulu\'nun tarihinde ilk kez böyle bir uygulamada bulunduğu, ancak Cüneyt Çakır\'ın üyelerden tam destek aldığı ifade edildi.  
 

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