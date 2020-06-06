T24 LogoT24 Logo
Spor

Merkez Hakem Kurulu: Tüm hakemlerimizin testleri negatif sonuçlanmıştır

06 Haziran 2020 15:09

Merkez Hakem Kurulu, tüm hakemlerin Koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı

TFF'nin resmi internet sitesinden yer alan açıklama şöyle:

"Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur.

Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ETİKETLER

merkez hakem kurulumhkhakemlerkoronvirüstestnegatif sonuçlandı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24