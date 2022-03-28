MHK, Tahkim Kurulu'nun kararına rağmen 13 hakeme maç vermeyecek

Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemin Süper Lig'de maç yönetemeyeceğini açıklamasının ardından TFF Tahkim Kurulu kararı bozmuştu. MHK ise geri adım atmayarak bu hakemlere maç vermeme kararı aldı.

Tahkim Kurulu'nun Süper Lig'de görev listesinden çıkarılan 13 hakem ilgili verilen kararı iptal etmesiyle gözler MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya çevrildi.

“1 gün bekleyemezdik” diyen Gündoğdu'nun istifa etmesi bekleniyor ama MHK Başkanı, bu konuda geri adım atmıyor. 13 hakeme maç verilmeme kararının devam edeceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ardından talimata aykırı hareket eden MHK'ye bir sert tepki de Başakşehir'den geldi.

İstanbul kulübü, “Hem talimatlardan bihaber olan mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun hem

de ülke futbolumuzun yurtiçinde ve yurtdışında saygınlığını yitirmesine neden olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz” açıklamasını yaptı.