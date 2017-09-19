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MHK Süper Lig Hakemleri VAR Semineri başladı

İSTANBUL (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri başladı

19 Eylül 2017 22:22

İSTANBUL (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri başladı.
TFF\'den yapılan açıklamaya göre, Kavacık Limak Otel\'de gerçekleştirilen seminer 21 Eylül Perşembe günü sona erecek.
Seminerde konuşan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, VAR ile ilgili teorik çalışmaların sona erdiğini ve tekniğe yönelik pratiklerin başladığı ciddi bir sürece geçildiğini aktardı. Namoğlu, uzmanların aktarımlarına özen gösterilmesinin önemine de vurgu yaptı.
VAR operatörleri Jack Gale, Alice Hassall ve Alistair Patmore, seminerde hakemlere sistemin kullanılmasına ilişkin eğitim veriyor. Gruplar halinde VAR sistemi eğitimine katılacak hakemler, diğer zamanlarda fiziksel çalışmalarını da sürdürecek.
 

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