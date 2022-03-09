MHK'nin hakem kararının perde arkası!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 haftası geride kalan Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken aralarında Türkiye’nin en tecrübeli hakemlerinden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu 13 ismi listeden çıkardı.

Türkiye hakemlik tarihinin en büyük operasyonlarından biri olarak değerlendirilen bu karar nasıl alındı ve bu kararın ne gibi etkileri olacak?

Kulüpler bu isimleri istemedi

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu, uzun zamandan bu yana kulüplerin baskısı altındaydı. Kulüpler, bazı hakemlere görev verilmemesini talep ediyor, hatta kapalı kapılar ardında bu hakemlerin isimlerini bile veriyorlardı. Bir önceki Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı’ya bu öneri getirildi ve bazı hakemlere görev vermemesi istendi. Serdar Tatlı, bunu kabul etmedi ve istifa etti.

TFF oy birliği ile kabul etti

MHK’nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu göreve başladıktan sonra hakemler için klasman belirleme kriterlerini değiştirdi. Böylelikle sezon içinde de hakem performanslarını değerlendirmenin yolu açıldı. Yaklaşık 1.5- 2 ay önce klasman için çalışmalar başladı. Önceki gün TFF Yönetim Kurulu’na, MHK’nın yeni listesi sunuldu. Bu liste yönetim kurulu tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Telefon dinleme oldu mu?

TFF kaynakları bu operasyonun bir yenilenme ve gençleştirme operasyonu olduğunu ifade etti.

SORU: Bu hakemlerle ilgili bir belge, bilgi var mı?

KAYNAK: Hayır. Bu sadece teknik bir değerlendirme.

SORU: Bir daha soralım, telefon kayıtları, izleme vs gibi...

KAYNAK: Hayır, hayır asla. MHK bize önerisini getirdi oy birliği ile yönetim listeyi onayladı.

Yönettikleri maçlar ne olacak?

Süper Lig’de bugünden itibaren görev alamayacak hakemler bu sezon pek çok lig maçını yönetti. Hem sahada, hem de VAR’da görev yapan bu hakemlerin yönettiği maçlarla ilgili olarak akıllara, “Acaba bu maçlarda şaibe mi var” sorusunu getirdi.

TFF kaynakları bu yorumun çok zorlama bir değerlendirme olduğunun altını çizdiler. Ancak MHK tarafından hiçbir açıklama yapılmaması soru işareti.

12 hakeme VAR'da bile görev yok

Merkez Hakem Komitesi operasyonunun en dikkat çeken yanı ise maç yönetmeyecek hakemlere VAR kadrosunda bile görev verilmemesi oldu. Bu karar, yıllardan bu yana hakemlik yapan bu isimlerin futboldan tamamen el çektirilmesi anlamı taşıyor. MHK 13 hakem arasında sadece Özgür Yankaya’ya VAR hakemliği için onay verdi.

Cüneyt Çakır Katar'a gidecek mi?

MHK’nın, Cüneyt Çakır için aldığı “Süper Lig’de maç yönetemezsin” kararı Çakır’ın 2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda, görev almasını da zora soktu.

Bu konuda karar FIFA’nın elbette ama kendi liginde görev verilmeyen bir hakeme, Dünya Kupası’nda görev verilip verilmeyeceği de çok tartışılacak.

Çakır, Katar’da görev yaparsa üst üste 3 dünya kupasında maç yöneten hakem olarak tarihe geçecek.