MHK'nın düdük astırdığı Cüneyt Çakır sahalara geri döndü

Daha önce Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından klasmandan çıkarılan ancak Tahkim Kurulu kararıyla görevine iade edilen hakemlerden Cüneyt Çakır, yaklaşık 1,5 ay aranın ardından bu hafta yeniden düdük çalacak.

TFF, Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. 8 Mart sonrası liste dışı bırakılan hakemlerden Cüneyt Çakır, yeni MHK ile geri döndü. Cüneyt Çakır 24 Nisan Pazar günün oynanacak Antalyaspor-Kayserispor karşılaşmasını yönetecek.

Bu hafta oynanacak karşılaşmada görev yapacak hakemler:

22 Nisan Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor: Erkan Özdamar

16.00 Gaziantep - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

24 Nisan Pazar:

16.00 Başakşehir - Hatayspor: Arda Kardeşler

16.00 Yeni Malatyaspor - Konyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan

20.30 Antalyaspor - Kayserispor: Cüneyt Çakır

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Yasin Kol

20.30 Sivasspor - Alanyaspor: Ümit Öztürk