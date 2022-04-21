MHK'nın düdük astırdığı Cüneyt Çakır sahalara geri döndü

Daha önce Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından klasmandan çıkarılan ancak Tahkim Kurulu kararıyla görevine iade edilen hakemlerden Cüneyt Çakır, yaklaşık 1,5 ay aranın ardından bu hafta yeniden düdük çalacak.
TFF, Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. 8 Mart sonrası liste dışı bırakılan hakemlerden Cüneyt Çakır, yeni MHK ile geri döndü. Cüneyt Çakır 24 Nisan Pazar günün oynanacak Antalyaspor-Kayserispor karşılaşmasını yönetecek.
Bu hafta oynanacak karşılaşmada görev yapacak hakemler:
22 Nisan Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
23 Nisan Cumartesi:
16.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor: Erkan Özdamar
16.00 Gaziantep - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
24 Nisan Pazar:
16.00 Başakşehir - Hatayspor: Arda Kardeşler
16.00 Yeni Malatyaspor - Konyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.30 Antalyaspor - Kayserispor: Cüneyt Çakır
25 Nisan Pazartesi:
20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Yasin Kol
20.30 Sivasspor - Alanyaspor: Ümit Öztürk