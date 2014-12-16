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Spor

MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

Zekeriya Alp'in yerine iki isim düşünülüyor

16 Aralık 2014 16:24

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı. İlk olarak Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl'ın açıklamalarını barko vizyondan gösteren Alp,"Konuyu fazla uzatmayacağım. Bu haftayla ilgili konuşacağımız fazla bir şey yok. Bunları artık konuşmak istemiyorum. Bu benim son toplantımdır. Bugünden itibaren görevimi bırakıyorum. Merkez Hakem Kurulu'ndaki başkanlık görevimi bırakıyorum" diyerek istifa ettiğini açıkladı.

 

'Sen önce kendine bak'

 

"Bana şüpheli diyorlar. Ne oluyor kardeşim. Sen bana nasıl şüpheli diyorsun. Sen önce kendine bak" diyen Alp, "Kimsenin de istifamdan haberim yok. Kimseye söylemedim. Ben kolay kolay pes etmem ama insanın bazı beklentileri olur, bu tip durumlarda insanların ne yapması gerekirse onu yapmak gerekiyordu" diye konuştu.

 

Alp'in yerine ilk adaylar

 

Zekeriya Alp'in yerine MHK Başkanlığı için Oğuz Sarvan ve şuan Alp'in yardımcılığını sürdüren Yüksel Okçuoğlu'nun adı geçiyor.

 

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