MHK Başkanı Serdar Tatlı açıkladı: Halil Umut Meler, neden üst üste iki kez Beşiktaş maçına atandı?

MHK Başkanı Serdar Tatlı, Halil Umut Meler'in üst üste iki Beşiktaş maçına atanmasının gerekçesini açıkladı. Tatlı, "Bir kulüp yöneticisinin veya teknik direktörün ‘Bir daha bizim müsabakamıza gelmesin’ demesini hakem camiası olarak kabullenmedik. Bu bir tavırdı” dedi.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, 2020-2021 sezonunu Milliyet Gazetesi’ne değerlendirdi.

Tatlı, Halil Umut Meler’i üst üste Beşiktaş maçlarına vermelerini, "Bir kulüp yöneticisinin veya teknik direktörün ‘Bir daha bizim müsabakamıza gelmesin’ demesini hakem camiası olarak kabullenmedik. Bu bir tavırdı” sözleriyle açıkladı.

"İnatlaşma değildi"

Tatlı "Açıklaması şöyle: Halil’i verdik, yönetti, bitti. Performansı son derece başarılı olmasına rağmen, Beşiktaş kulübü ve Sergen hocadan gelen tepkiler bizim için yeterli olmadı. İnatlaşma değildi. Oradaki mesaj şu idi; eğer hakemimiz bizim kriterlerimize göre başarılı bir maç yönetmiş ise, maç sonrası herhangi bir kulüp yöneticisinin veya teknik direktörün ‘Bir daha bizim müsabakamıza gelmesin’ demesini hakem camiası olarak kabullenmedik. Bu bir tavırdır. Hakemlik camiasının dik duruşunu gösterme açısından, hakemimize sahip çıkma açısından böyle bir uygulama yaptık. Kimse ardında başa bir niyet aramasın. Umut Meler de bizi mahçup etmedi" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Beşiktaş Kulübü hakem Halil Umut Meler'in milli takım arası öncesinde Fenerbahçe ile oynanan derbi maçı da yönettiği hatırlatılarak, "Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır. Merkez Hakem Kurulu’ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları yönetti. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.