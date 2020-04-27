MHK Başkanı: Ligler başladığında seremonide tokalaşma olmayacak, yedek kulübesinde aralıklı oturulacak

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, liglerin başlama talimatı verildiği an tüm hakem camiası olarak hazır olduklarını belirterek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınacak önlemleri anlattı.

Zekeriya Alp, ev içi ve ev dışında hakemlere kendilerini nasıl antrene edeceklerine dair bilgilerin aktarıldığını da belirtti.



DHA’ya açıklamalar yapan MHK Başkanı Alp, Hakem Gelişim Sistemi’nin (HAGESİS) dünya futbolunda devrim yapacak nitelikte bir ilk olacağını ve yeni sezonda bu sistemi hayata geçireceklerini de söyledi.

"Tokalaşma yok, yedek futbolcular aralıklı oturacak"

Zekeriya Alp şunları söyledi: "Ligler yeniden başlarsa alınacak önlemlerden biri de seremonide tokalaşmanın olmayacağı ve ‘sosyal mesafe’ kuralı uygulanarak futbolcular arasında boşluk bırakılması.



‘Sosyal’ mesafe sadece seremonide değil yedek kulübesinde de uygulanacak. Futbolcular aralıklarla oturacak. Antrenman ve maçlar öncesinde futbolcular, ellerini dezenfekte edecek.



Bütün bunlara hakemlerin de tabi tutulacağını hatırlatan Alp, “Hiç bir hakemimizi riske atmak istemeyiz. Maçlar yeniden başlarsa VAR odaları ve VAR hakemleri için sosyal mesafe, kişisel izolasyona ve dezenfekteye de herkes dikkat edecek."