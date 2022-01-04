MHK Başkanı Gündoğdu: Hakemlerin yüzde 40'ı değişecek

Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Ferhat Gündoğdu, hakem atamalarıyla ve var kayıtlarıyla ilgili konuştu, "Seneye hakemlerin yüzde 40'ı değişecek" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında en büyük hedeflerinin topun oyunda kalma süresini artırmak olduğunu söyledi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Hakem Gelişim Programları çerçevesinde, 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı ve FIFA Kokart Töreni dün TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Seminerde konuşan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Seneye hakemlerin yüzde 40'ı değişecek. Bir hakemi bir maça atarken antrenman verileri, vücut yağ oranları, özel hayatı gibi 42'ye yakın kriter var. Hakemlerin yakın zamanlı maçlara atanmasını doğru bulmuyorum. Fiziksel ve ruhsal yıpranıyorlar" dedi.

Süper Lig hakemlerinin tayinini 3 kişi belirlediklerini ifade eden Gündoğdu, "Torbadan kura ile atamayı sağlıklı bulmuyorum. Ancak bilgisayarla atama çalışmaları için denemelere başladık. VAR kayıtlarını ben dinliyorum. Özel bir durum yoksa kamuoyu ile paylaşılabilir" diye konuştu.

FIFA kokartlı hakemler

Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu ve Zorbay Küçük, 2022 FIFA hakemi, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel yardımcı hakem kokartlarını taktı.