MHK Başkanı belli oluyor; kulüpler Mustafa Çulcu isminde birleşti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) belirlemek için toplandı. Kulüpler Birliği eski MHK başkanlarından Mustafa Çulcu’yu istiyor.
Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı bugün belli oluyor.
Riva’da toplanan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kararını bugün açıklayacak. Kulüpler Birliği Mustafa Çulcu isminde birleşti. Çulcu, 2006-2007 yıllarında MHK başkanlığı yapmıştı.
Federasyon bugün yapılan toplantının ardından yeni Merkez Hakem Kurulu başkanını kamuoyuna duyuracak. (NTV Spor)