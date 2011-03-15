-MHK BAŞKAN VEKİLİ OKÇUOĞLU İSTİFA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili Yüksel Okçuoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Okçuoğlu yaptığı açıklamada, 21 Şubat 2008 tarihinden bu yana sürdürdüğü görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini duyurdu. 3 yılı aşkın bir süredir yürüttüğü bu görev sırasında başta Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener olmak üzere tüm TFF teşkilatına desteklerinden dolayı teşekkür eden Okçuoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Türk futboluna 30 yılı aşkın bir süredir hakem ve yönetici olarak hizmet vermeye çalışırken, ana önceliklerimden biri, bünyesinde yer aldığım kurumlara zarar vermemek olmuştur. Ancak son 2 gündür spor kamuoyunu meşgul eden nahoş bir konunun aktörlerinden biri olarak gündemde yer aldığım için de Türkiye Futbol Federasyonu Başkan ve yönetim kurulu üyelerinden ayrı ayrı özür diliyorum. Haklı ya da haksız ayrımı yapmadan, istemeyerek de olsa Türkiye Futbol Federasyonu'na bir zarar verdiğimi düşünerek, Yüksel Okçuoğlu'na yakışanı yapmanın ve istifa etmenin gerekliliğine inanıyorum. Adımı menfi olaylara karıştıran ve çamur atanları da kendi şeref, haysiyet ve vicdanları ile baş başa bırakıyorum.''