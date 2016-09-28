'MH17, Rusya'dan getirilen rampadan fırlatılan füze ile vuruldu'

Temmuz 2014'te Hollanda'dan kalktıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağı vuran Rus yapımı BUK füzesinin, Rusya'dan getirilen bir füze rampasından fırlatıldığı açıklandı.

Olayı inceleyen uluslararası araştırma komisyonundan Hollanda Başsavcısı Fred Westerbeke, füzenin Ukrayna'daki Rus yanlısı isyancıların elinde bulunan Pervomajsk köyündeki fırlatma rampasından atıldığını belirtti.

Westerbeke, füze rampasının , MH17 uçağının düşmesinden sonra Rusya'ya geri götürüldüğünü söyledi.

Araştırma komisyonu, füzenin Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından ateşlendiğine ilişkin yüzlerce bulgu elde edildiğini duyurdu.

MH17 uçağının düşürülmesi ile ilgili araştırma komisyonu sonuçları, Hollandalı Başsavcı tarafından Çarşamba günü, önce kurbanların yakınlarına açıklandı.

Beş ülkeden uzmanların yer aldığı komisyon, "uçağın düşürülmesinde sorumlu kim?" sorusuna cevap arıyor.

Rusya ise, füzenin Ukrayna'daki isyancıların elindeki bölgeden ateşlendiği iddiasını reddediyor.

Kremlin, radar görüntüleri eşliğinde füzenin Rus yanlısı isyancılar tarafından atılmadığını savundu.

Hollanda basınına göre, Araştırma Komisyonu raporundan sonra, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçıların yargılanması için izin verip vermeyeceği merak ediliyor.

Amsterdam'dan 17 Temmuz 2014'te havalanan uçaktaki 298 yolcu ve uçaktaki mürettebat hayatını kaybetmişti.

Olayda 196'sı Hollandalı olan yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Geniş bir alana yayılan ceset parçalarının toplanması uzun sürdü.

Hollanda, facianın sorumlularının yargılanması için uluslararası bir ceza mahkemesi kurulmasını istiyor.

Moskova, BM tarafından oluşturulan uluslararası ceza mahkemelerini "pahalı ve adalet getirmeyen oluşumlar" olarak değerlendiriyor.

Rusya, Ruanda ve eski Yugoslavya'daki iç savaşa ilişkin oluşturulan mahkemeleri buna örnek gösteriyor.

Facianın tarafları olan Belçika, Malezya, Avustralya ve Ukrayna'nın da desteğiyle BM Güvenlik Konseyi'ne bir başvuru yapılmıştı.