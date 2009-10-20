MGK'nın gündeminde neler var?

Cumhurbaşkanı Gül’ün ‘MGK’da ana muhalefet de olmalı’ görüşünün ardından, MGK öncesi CHP lideri Baykal’ı Köşk’e davet edip etmeyeceği merak konusu

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) bugün yapılacak ekim ayı olağan toplantısının en önemli gündem maddesini demokratik açılım çerçevesinde PKK üyelerinin dağdan indirilmesinin sağlanması konusunda yürütülen çalışmalar oluşturacak.



İsrail krizi



Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başkanlığında yapılacak toplantıda Kürt sorununa çözüm bulmak için başlatılan demokratik açılım çalışması çerçevesinde dağdan inişlerin sağlanması yönünde yürütülen diplomatik ve psikolojik boyutları öne çıkan çok yönlü atılan adımlar değerlendirilecek. Milliyet gazetesinin haberine göre, toplantıda ceza yasasının 221. maddesindeki “etkin pişmanlık” düzenlemesi çerçevesinde dönüşlerin sağlanması konusunda atılacak yeni adımlar üzerinde de durulacak. Dünkü gelişmeler de mercek altına alınacak. Toplantıda, dağdan inişin sağlanması konusunda uluslararası alanda yürütülen diplomatik faaliyetlerle ABD ve Irak ile kurulan üçlü mekanizma çerçevesinde yapılan çalışmalar üzerinde kapsamlı olarak durulması bekleniyor.

Anadolu Kartalı tatbikatının uluslara arası bölümünün ertelenmesi ve dizi kirizi nedeniyle gerilen Türkiye-İsrail ilişkilerinin de MGK’da ele alınması bekleniyor. MGK’da Afganistan’daki gelişmeler de konuşulacak.



MİT’e yeni patron



Daha önce görev süresi uzatılan MİT Müsteşarı Emre Taner, devlet memurluğunda 67 olan haş haddinden dolayı kasımda emekli olacak. Toplantıda, MİT Müsteşarlığı’na kimin atanacağı konusu üzerinde de durulacağı belirtildi. Hükümet, MİT Müsteşarlığı’na, MGK’da oluşan eğilim çerçevesinde atama yapıyor.



Baykal merakı



Gül, TRT’deki Politik Açılım programında, anamuhalefet partisinin MGK’da yer alması gerektiğini belirtmiş, MGK toplantıları öncesi veya sonrasında CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile görüşmeyi düşündüğünü de söylemişti. Bugün yapılacak MGK toplantısında, diğer kurul üyelerinin, Gül’ün, CHP liderinin de MGK’da yer alması açıklamasıyla ilgili görüş belirtip belirtmeyecekleri de merak konusu oldu. Gül’ün toplantının ardından demokratik açılım ve Ermenistan açılımı konularında bilgi vermek için Baykal’ı Köşk’e davet edip etmeyeceği de merak ediliyor.