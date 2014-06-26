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Politika

MGK'nın gündemi: Irak, paralel yapı ve çözüm süreci

Çankaya Köşkü'nde bugün yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, önemli iç ve dış gelişmeler ele alınacak

26 Haziran 2014 02:30

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Türkiye'nin gündeminde öne çıkan üç gelişme çerçevesinde kritik bir önem kazandı.

Milliyet'in haberine göre, bu üç gelişme Irak'taki IŞİD tehdidi, paralel yapılanma ile mücadele ve çözüm sürecinde gelinen aşama.
 

Güvenlik sorunları değerlendirilecek



Çankaya Köşkü'nde ağırlıklı olarak dış politika sorunları ve Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırındaki güvenlik sorunları kapsamlı olarak değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi 28 Ağustos'ta sona eriyor. MGK toplantıları, iki ayda bir yapılıyor. Olağan takvime göre, yeni cumhurbaşkanı 10 Ağustos veya 24 Ağustos'ta seçilse bile Ağustos ayı MGK toplantısı da Gül'ün başkanlığında yapılacak.

MGK'nın Nisan ayı toplantısının bildirisinde Gülen Cemaati işaret edilerek, "Ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve bunlara yönelik olarak alınan tedbirler değerlendirilmiştir" denilmişti. MGK'nın toplantısında da, paralel yapılanmalarla ilgili mücadele çerçevesinde atılan adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

 

IŞİD tehdidi

 

MGK'nın sıcak gündemini Irak'taki gelişmeler oluşturacak. Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Irak'ta neden olduğu kaos ortamı, toplantıda ayrıntılı olarak ele alınacak. Toplantıda, Musul Başkonsolosluğu'nun işgalinin de değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Türkmenlere yönelik insani yardım konularında da, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, kurula bilgi verecek. Suriye'deki son durum, Ukrayna'daki gelişmeler, Libya'daki kargaşa da MGK'da ele alınacak konular arasında yer alıyor.

 

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