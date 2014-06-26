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Politika

MGK'dan çocukları dağa kaçırılan annelere destek

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, çözüm sürecinde gelinin aşamalar değerlendirildi ve devlet içindeki illegal yapılanlanmalara yönelik işlemler hakkında kurula bilgi suruldu

26 Haziran 2014 23:31

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başkanlığında toplanan ve 5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrasında yayımlanan bildiriye göre, Kurul'da, Irak'taki son durum, çözüm süreci ve 'devlet içindeki illegal yapılanmalar' konuları görüşüldü.

Bildiride, "Irak'ta baş gösteren olumsuz gelişmelerin, Türkmen soydaşların durumu da dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alındığı" kaydedildi. Bildiride, "Ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasal birliğinin korunması için Irak halkına desteğimizin devam edeceği belirtilmiştir. Bu ülkede tutulmakta olan Musul Başkonsolosluğumuz personeli ve şoförlerimizin durumları gözden geçirilmiştir" denildi.

 

Annelerin çabasına takdir

 

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda, çözüm sürecinde gelinen aşamanın değerlendirildiği, bu kapsamda terör örgütünce dağa kaçırılan çocukların durumu üzerinde önemle durulduğu, annelerin çabalarının takdirle karşılandığı belirtildi.

 

Bildiride ayrıca, "Devlet içindeki illegal yapılanmalara yönelik yürütülen adli ve idari işlemler hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu" belirtildi.

Hükümetin paralel yapı olarak adlandırdığı Gülen Cemaati'nin devlet içindeki yapılanması son dönemdeki MGK toplantılarının değişmeyen başlıklarından biri. 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan MGK toplantısında bu konu ele alınmış, ardından yayınlananan MGK bildirisinde cemaatin ismi verilmeden “Ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve bunlara yönelik olarak alınan tedbirler değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

MGK iki ayda bir toplanıyor. Bugün yapılan MGK toplantısı, ilk turu 10 Ağustos'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki son MGK toplantısı oldu.

 

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