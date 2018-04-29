MGK: Türkiye, anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tutar

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planladığı referandumun "gayrimeşru niteliği ve kabul edilemezliği bir kez daha belirtilmiştir" dendi.

3 saat süren toplantı sonrası yapılan açıklamada "Tüm ikazlarımıza rağmen bu referandumun yapılması halinde Türkiye, ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tutar" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit eden bu adımın, Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile birlikte, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarı için de tehdit oluşturan vahim bir yanlış olduğu kuvvetle vurgulanmıştır.

"IKBY yönetimi, vakit varken referandum kararından vazgeçmeye davet edilmiştir. Bu takdirde, Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasındaki meselelerin görüşmeler yoluyla ve anayasal temelde çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğu kaydedilmiştir.

"Kuzeyiyle birlikte tüm Irak'ın; Araplar, Kürtler, Türkmenler, Ezidiler, Keldaniler, Süryaniler ve diğer toplumsal gruplardan oluşan çoğulcu yapısının, ancak ülkenin toprak bütünlüğü temelinde korunabileceği belirtilmiştir."

Açıklamada referandumun yapılması halinde, "vahim sonuçların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu ifade edilmiştir" denildi ve eklendi:

"Tüm ikazlarımıza rağmen bu referandumun yapılması halinde Türkiye, ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tutar."

ABD, Türkiye, İran ve Irak; Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı mücadeleyi zayıflatacağı ve bölgede yeni çatışmaları tetikleyeceği gerekçesiyle, IKBY'ye refererandumu ertelemesi çağrısı yapıyor.

Ancak IKBY Başkanı Mesud Barzani bugün katıldığı mitingde, referandumu ertelemek için çok geç olduğunu söyleyerek, referandumun yapılacağını açıkladı.