'MGK toplantısında 110 km uzunluğunda tampon bölge görüşülecek'

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), seçimlerin ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. MGK'nın gündemi, Suriye sınırında yaşanan sıcak gelişme olacak. Türkiye'nin sınırın karşı tarafında yaşananlara karşı izleyeceği strateji de ele alınacak. Son bir kaç gündür, PYD ve YPG güçlerinin, IŞİD'in ele geçirdiği yerleri geri almak için başlattığı çatışmalar artmıştı. Toplantıda tampon bölge hazırlıkları da masaya yatırılacak. Tampon bölgenin 110 kilometre uzunluğunda, 28 ile 33 km derinlikte olması öngörülüyor.

Yeni Şafak'ta yer alan haberin tam metni şöyle:

Müdahalenin gerekçesi

Toplantının ardından uluslararası topluma önemli mesajların verilmesi bekleniyor. Bu kapsamda Suriye'deki insanlık dramına, teröre ve istikrarsızlığa daha fazla duyarsız kalınmaması gerektiği vurgulanacak. Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit olarak algıladığı her durumda harekete geçeceğinin altı çizilecek.

Türkiye'nin yetkisi var

PYD'nin Suriye kuzeyinde devlet kurma girişimleri ve Türkmen, Arap ve muhalif Kürtleri bölgeden tehcir etmesiyle birlikte, TSK sınır ötesi harekat planı için hazırlıkları başlattı. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik TSK'nın planladığı tampon bölgeyi destekleyen emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, daha önce Beşar Esed'le birlikte yapılmış sınır güvenliği ile ilgili bir anlaşmanın var olduğunu hatırlattı. Tanrıverdi anlaşmayla Türkiye'nin “ateş etme, tatbikat yapma, girebilme” hakkı olduğunu ifade etti.

İşaret fişeği verildi

Emekli Albay İrfan Çalışkan ise, “Cumhurbaşkanımızın 'Tüm dünyaya sesleniyorum: Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurdurtmayacağız' açıklaması da bunun bir işaret fişeği. Sözde kalmayıp, uygulamaya da konulmalı. O, sözünde duran biridir, inanıyoruz” dedi. Tampon bölgenin bir takım riskler de getirebileceğini söyleyen Çalışkan, “Bölgede barışın sağlanması için bölgenin teröristlerden arındırılması gerekiyor. Türkiye'de bu anlayışla bölgeye müdahil oluyor düşüncesine, özellikle Rusya ve İran'ı ikna etmeliyiz” diye konuştu.

Açıklama bugün

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin olası Suriye'ye sınır ötesi operasyonu hakkında konuştu. Çavuşoğlu, “MGK toplantımız var, ondan sonra gerekli açıklamayı yaparız” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Ordu'da esnaf ziyaretinin yanı sıra, partisinin Fatsa ve Ünye ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti. Ünye İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında bir gazetecinin, “Türkiye'nin Suriye'ye girmesi söz konusu, gazetelerde de var, bununla ilgili son durum nedir” sorusu üzerine Bakan Çavuşoğlu, bugün Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının yapılacağını belirterek, “Bugün MGK toplantımız var ondan sonra gerekli açıklamayı yaparız arkadaşlar” yanıtını verdi. Çavuşoğlu, daha sonra seçimlerde AK Parti'ye büyük destek veren Ünyelilere teşekkür etti.