MGK sonrası yazılı açıklama: Bildiride Libya, Kıbrıs ve Azerbaycan vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada ''Zorbalığa karşı Libya halkının yanında olmayı sürdüreceğiz'' denilirken, "Azerbaycan topraklarındaki işgalini sürdüren Ermenistan'ın saldırganlığı kınanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı mücadelesini, uluslararası hukuktan ve ikili antlaşmalardan doğan hakları çerçevesinde sürdüreceğine ve komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olduğuna işaret edilen bildiride, Türkiye'nin güvenliği konusunda gösterdiği hassasiyete saygı duyup destek vermek yerine, terör örgütlerinin veya meşruiyetini yitirmiş rejimlerin yanında yer alanların, bu davranışlarıyla kendi geleceklerini nasıl bir ipotek altına soktuklarını en kısa sürede anlamalarının ümit edildiği ifade edildi.

Bildiride, Libya'da barış, istikrar ve huzurun tesisi yönünde gayret sarf eden meşru Libya hükümetine sağlanan desteğe mukabil bu ülkedeki kargaşadan istifade ederek darbecilerle birlikte mevzi kazanmayı hayal eden üçüncü tarafların akim kalmaya mahkum girişimlerinin de toplantıda ele alındığı, Türkiye'nin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği ve gerekli adımları atma hususunda tereddüt etmeyeceğinin bir kez daha teyit edildiği kaydedildi.

Kıbrıs'taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin, Ada'da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğinin altı çizilen bildiride, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerin korunması konusundaki kati kararlılığı vurgulandı.

Bildiride, Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınandığı belirtildi.

Ermenistan'ın mütecaviz tutumunu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı kaydedildi.

Bildiride ayrıca, dünyadaki siyasi ve ekonomik güç düzeninin yeniden yapılanma sürecine girdiğinin altı çizilerek, bu çerçevede Türkiye'nin her alanda güçlü bir hazırlık yapmak için gereken mekanizmaları oluşturmasının önemi üzerinde durulduğu aktarıldı.