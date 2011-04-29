-MGK SONRASI AÇIKLAMA ANKARA(A.A) - 28.04.2011 - Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, toplantıda Türkiye'nin ayrıcalıklı bağlara sahip olduğu, dost ve kardeş Suriye'de toplumsal olayların tırmanmasından ve yaşanan can kayıplarından duyulan derin kaygı ve üzüntünün kaydedildiği belirtilerek, ''Güvenlik güçlerinin de halka yaklaşımlarında azami duyarlılık göstermesi gerektiğinin altı çizilmiştir'' denildi. Bildiride, ''Terör örgütü ve yandaşlarının halkımızın demokratik tercihlerini serbestçe ortaya koyabilmelerini engellemeyi amaçlayan teşebbüslerinin güvenlik güçlerimizce alınacak tedbirlerle ülkesine ve demokrasiye içtenlikle bağlı olan halkımızın sağduyulu yaklaşımı sayesinde başarıya ulaşamayacağına olan inanç teyit edilmiştir'' denildi.