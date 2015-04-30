Yedi saatlik MGK'da 'paralel devlet' ve 'soykırım' kararları vurgusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) başkanlık etti. 7 saat süren MGK toplantısında paralel devlet yapılanması ve illegal oluşumlarla yürütülen mücadele hakkında Kurul'a tafsilatlı bilgi arz edildiği ve mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin vurgulandığı bildirildi. Toplantı, Ahmet Davutoğlu Başbakanlığındaki 62. Hükümetin olağan durumda son MGK toplantısı oldu.

MGK toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 2015 tarihindeki son MGK toplantısından bugüne kadar geçen iki aylık dönemde vatandaşların huzur ve güvenliğini ilgilendiren gelişmelerin görüşüldüğü bildirildi. Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken güvenlik tedbirleri üzerinde durulduğu ifade edildi.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusunun yapıldığı MGK bildirisinde, "Çözüm sürecine yönelik gelişmeler değerlendirilmiş, terörün sona erdirilmesi için verilen mücadelenin kararlılıkla sürdürülmekte olduğu bir kez daha vurgulanmıştır" denildi.

Seçim güvenliğine yönelik tedbirler

MGK bildirisinde seçim güvenliğine ilişkin alınacak tedbirlerin de görüşüldüğü şöyle ifade edildi:

"Seçimlerin, huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmesi ile kamu düzeni ve güvenliğini etkileyebilecek olaylara yönelik alınacak tedbirler hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur.”

Paralel Devlet Yapılanması hakkında tafsilatlı bilgi verildi

Paralel Devlet Yapılanması mücadele konusunda Kurul üyelerinin tafsilatlı olarak bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, "Milli güvenliği tehdit eden paralel devlet yapılanması ve illegal oluşumlara karşı yürütülen mücadele hakkında tafsilatlı bilgi arz edilmiş, mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesine vurgu yapılmıştır" denildi.

MGK bildirisinde, "Suriye ve Irak'taki mevcut durum ile bu ülkelerden kaynaklı tehditlerin ülkemizin ve bölgenin güvenlik ve istikrarına etkilerinin ayrıntılı şekilde ele alındığı" belirtildi.

Açıklamada, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmeler ile ilgili olarak, "Yemen ve Libya'daki gelişmeler ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'ndeki güncel durum ve bölgeyle ilişkilerimize dair hususlar görüşülmüştür" denildi.

‘1915 olayları hakkında alınan kararlar yok hükmünde’

AB Parlamentosu ve bazı ülkelerin 1915 Olayları ile ilgili aldıkları kararların da değerlendirildiği belirtilen MGK bildirisinde "Ayrıca, bazı ülkeler ve kuruluşlarca 1915 Olaylarıyla ilgili olarak yapılan açıklamalar ve alınan kararlar değerlendirilmiş; açıklama ve kararların tarihi gerçeklerden uzak olduğu ve siyasi nitelik taşıdığı, bu yönüyle de yok hükmünde olduğu ifade edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Güncellenen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi konusunda Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararı

Güncellenen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) konusunda Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararı bildirildiği de kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

"İç ve dış güvenlik ortamında meydana gelen değişiklikler de dikkate alınarak güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve bu konudaki tavsiye kararının Bakanlar Kurulu'na bildirilmesine karar verilmiştir."

Erdoğan'dan iki tweet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mikroblog sitesi Twitter üzerinden iki paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın bu paylaşımı sırasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda MGK toplantısı devam ediyordu. Erdoğan'ın saat 20.00'de paylaştığı mesajlarda Türkiye'nin birliğine vurgu yapıldı.