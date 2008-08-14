MGK İstanbul'da toplanıyor







Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı'nda yapılacak. Toplantıya 30 Ağustos itibariyle yaş haddinden emekliye ayrılacak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt son kez katılacak. Her yıl temmuz ayının son haftasında İstanbul’da gerçekleşen MGK toplantılarının geleneği 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bozuldu.



Sezer döneminde MGK toplantıları Ankara’da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise 26 Haziran’da düzenlenen MGK’nin eskiden olduğu gibi yine İstanbul’da yapılmasını istedi. Gül’ün bu talebini o toplantıda yerine getirmek mümkün olmadı ancak iki ay sonraki toplantıya hazırlıklar yetişti. Gül bu sayede görevi Sezer’den aldıktan sonraki ilk fırsatta yaz MGK’lerinden birini İstanbul’a taşımış oldu.



MGK'da özellikle Kafkasların durumu ile Ermenistan konuşulacak.