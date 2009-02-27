MGK 'güvenli' salonda toplandı

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) 2009 yılı ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başkanlığında Çankaya Köşkü’nün "her türlü dinlemeye" karşı en modern teknolojiyle donatılarak yenilenmiş salonunda yapıldı.



MGK, Irak’la başta güvenlik olmak üzere enerji ve ekonomi alanında işbirliğini daha da güçlendirme kararı aldı. MGK, Ortadoğu sorununun çözümü için uluslararası topluma "büyük sorumluluk" düştüğünü de bir kez daha hatırlattı. Kulislerde Irak’taki gelişmelerle ilgili güvenlik konusu görüşülürken, bir süredir kamuoyunda tartışılan, ölümlü bir eyleme karışmamış PKK’lılar için düşünülen "eve dönüş çalışmalarıyla" ilgili görüş alış verişinde bulunulduğu ileri sürüldü.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Köşk'te yapılan MGK'nın Şubat ayı olağan toplantısının ardından yayımlanan bildiri şöyle:



''Toplantıda, Ülkemizin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmelerin kapsamlı bir değerlendirilmesi yapılmış, alınan tedbirlerin ve yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edilmiştir.



İsrail-Filistin ihtilafı ve Orta Doğu'daki durum ele alınmış, barış süreci, Gazze krizi ve Filistinliler arası uyuşmazlık ile İsrail ve Filistin'de seçimlerle bağlantılı gelişmeler gözden geçirilmiştir.

Bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi ve Filistin meselesinin biran önce çözüme kavuşturulması için bölge ülkeleri başta olmak üzere uluslararası topluma büyük sorumluluklar düştüğü vurgulanmış, Türkiye'nin Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması çabalarına katkıda bulunmaya devam edeceği belirtilmiştir.



Irak'ta son dönemde vuku bulan gelişmeler ve Irak ile işbirliğinin güvenlik, enerji ve ekonomi boyutları başta olmak üzere güçlendirilmesi amacıyla yürütülen temaslar ele alınmıştır.''

