MGD ödülleri sahiplerini buldu

Herkes moda diye Kürtçe okuyor

İşte Altın Objektif Ödülleri



Bu yıl 16.'sı gerçekleşen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri önceki gece Olivium Outlet Center'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.Sosyete, sanat ve cemiyet hayatından birçok kişinin katıldığı törende Zerrin Özer sahne aldı. 1999'da Ahmet Kaya'nın 'Kürtçe klip yapacağım' dedikten sonra çatal-bıçak saldırısına uğradığı geceden 10 yıl sonra Kaya'nın okuduğu şarkıyı Zerrin Özer söyledi. 'Kafama Sıkar Giderim' adlı şarkıyı alkışlar eşliğinde söyleyen Özer, “Yanlış bir taraf göremiyorum. Ajda Pekkan'ın da Kürtçe şarkı söylemesinin büyütülmesini anlamıyorum. Önemli olan Ahmet Kaya'nın ağzından dinleyebilmekti, o bir idoldü” dedi.10 yıl önce Ahmet Kaya’nın sahnede “Kürtçe bir şarkı yaptım, bir de klip çekeceğim. Yayınlayacak yürekli televizyoncular olduğunu biliyorum” sözlerinin infiale neden olduğu MGD Altın Objektif Ödül Töreni’nde bu kez bir türkücü Kürtçe türkü söyledi. Murat Erdoğan, Kürtçe türkü seslendirdikten sonra Ahmet Kaya’ya selam gönderdi. Zerrin Özer de “Ahmet, Kürtçe okuduğu için yuhalandı, taşlandı. Ama şimdi herkes moda diye Kürtçe okuyor. Ajda Pekkan’a da saygım var. Ama Kürtçe okumak şimdi akıllarına geldi” dediEn İyi Dizi Oyuncusu seçilen Oya Başar'a ödülünü, dargın olduğu eski eşi komedyen Levent Kırca'nın vermesi MGD gecesinin en büyük sürprizi oldu.Törenin ana sponsorluğunu üstlenen Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu patronu Ali Ağaoğlu, Zeytinburnu'na helikopteriyle geldi. Ağaoğlu daha sonra Rolls Royce'una binerek ödül töreninin yolunu tuttu.Ediz Hun, Cüneyt Arkın, Halil Ergün, Hümeyra, Selahattin Alpay ve Zerrin Özer Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülüne değer görülürken, Hurriyet.com.tr yılın en iyi haber sitesi seçildi.Akşam gazetesinin Siesta gecede ödül aldı. Kreatif Yönetmen Şinasi Akgün 'Yılın En İyi Sayfa Düzeni' ödülünün sahibi oldu. Akgün, ödülünü CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den aldı.Zerrin Özer, yeni keşfi olduğunu söylediği Murat Erdoğan'ı da sahneye çıkardı. Kaşındaki Hz. Ali kılıcı dövmesiyle dikkat çeken Erdoğan'ın Özer'in sevgilisi olduğu iddia edildi. Özer'in boynundaki Hz. Ali'nin kılıcı şeklindeki kolye de gözden kaçmadı.YILIN ŞARKISI: “Aşk-ı Virane”Yorumcular: Rafet El Roman-Yusuf GüneyYILIN YORUMCUSU- Gülben ErgenYILIN ALBÜMÜ - İsmail YK: “Bas Gaza”Yaşar Kekeva Müzik ÖdülüYILIN ÇIKIŞ YAPAN YORUMCUSU - Mustafa CeceliEN İYİ FİLM VE DİZİ MÜZİĞİ - Kurtlar Vadisi Pusu-Gökhan KırdarEN İYİ SİNEMA FİLMİ - Üç MaymunEN İYİ SİNEMA OYUNCUSU - Son Cellat Filmindeki Performansıyla: Kadir İnanırEN İYİ SİNEMA YÖNETMENİ - Nuri Bilge Ceylan (Üç Maymun)EN İYİ TİYATRO OYUNU - “Ful Yaprakları” İstanbul Devlet TiyatrolarıEN İYİ TİYATRO OYUNCUSU - Gönül Hırsızı oyunundaki performansıyla Can GürzapEN İYİ MODACISI - Dilek HanifEN İYİ MANKENİ - Tuğçe GüderEN İYİ DİZİSİ - Aşk-ı Memnu-Kanal D Ay YapımEN İYİ TV DİZİ OYUNCUSU – Oya BaşarEN İYİ KADIN KUŞAK PROGRAMI - Sabahların Sultanı Seda Sayan-Kanal DEN İYİ HABER TARTIŞMA PROGRAMI - Arena-Uğur Dündar Star TVEN İYİ TV KOMEDİ – ‘Çok Güzel Harekeler Bunlar’ Kanal DEN İYİ TV EĞLENCE PROGRAMI - Akşam Sefası-TRT1EN İYİ TV TALK- Programı Beyaz Show-Kanal DEN İYİ MAGAZİN PROGRAMI - Mega Magazin-Star TVEN İYİ HABER SPİKERİ - Fulin Arıkan-TRT1EN İYİ GÜNCEL-TARTIŞMA PROGRAMI: Saba Tümer’le Bu Gece - Haber Türk TV