MFÖ'den yeni albüm müjdesi

11 yıl aradan sonra yeni bir albüm hazırlayan MFÖ, duyuruyu sosyal medya üzerinden yaptı.

Son albümleri 'AGU'yu 2006 yılında yayınlayan Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubu, yeni bir albüm hazırladı.

DMC etiketiyle çıkacak olan albümün adı, "Kendi Kendine" olacak.

MFÖ’nün yeni albüm haberini Mazhar Alanson Instagram’da yayınladığı bir video ile duyurdu. Videoda yan yana gelen üçlü, “Geliyor. Ne mi geliyor? MFÖ’nün yeni albümü geliyor. Kendi Kendine. Umarız beğenirsiniz” sözlerini sırayla ifade etti.