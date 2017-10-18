MFÖ anlatıyor: İnsanlar birbirlerini öldürürken biz mutfakta beste yapmaya çalışıyorduk

Müzik dünyasına 1960'lı yılların sonunda giren pop - rock grubu MFÖ'nün "Ö"sü Özkan Uğur, "Bu sabah yağmur var" adlı şarkıyı besteledikleri sırada (1984) İstanbul'da sağcı - solcu kavgalarının yaşandığını belirterek "Silah sesleri duyulurdu dışarıdan. Terör zamanı; insanlar birbirlerini öldürürken biz mutfakta beste yapmaya çalışırdık" dedi.

Grubun "M"si, Mazhar Alanson da Uğur'un ardından sözü alarak "O sokakların hâlini hiç unutamam. İçimize kapandık, Küstüm otu olduk. Çünkü dışarıda çarpışıyorlardı. Yan sokak sağcı, öbür sokak solcuydu" ifadesini kullandı.

MFÖ üyeleri, yeni albümde “Bırakalım bu Facebook’u, Whatsapp’ı, gel seninle gezelim” dedikleri “Emin misin?” adlı bir

şarkının olduğunu belirtti.

"Kendi kendine" isimli son albümleri raflardaki yerini alan MFÖ üyeleri, Tuhaf Dergi'de Nurhak Kaya'nın sorularını yanıtladı.

O dönem grubun politik şarkılar kaydedebileceğini, ancak bunu tercih etmediğini belirten Uğur'un ardından Alanson, şunları söyledi:

"Girmememizi sağlayan şey TRT’nin sansürüdür. Bize otosansürü getirdi. Yazdıklarımızda sansürün götürdüğü yoldan gittik ve halkla buluşmuş olduk. Sansür olmasaydı Özkan’ın dediği gibi, ben de çok ağır sözler yazabilirdim."

Söyleşinin tamamı, Tuhaf Dergi'nin Ekim sayısında