-MFÖ ANKARA'DA SAHNE ALDI ANKARA (A.A) - 04.10.2010 - Türk pop müziğinin efsanevi grubu MFÖ, ''Sonbahar Konserleri'' çerçevesinde sahne aldığı Ankara'da, izleyenleriyle birlikte keyfli bir konsere imza attı. ODTÜ Vişnelik tesisleri Çim Amfide 1-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen konserler dizisinin üçüncü konuğu MFÖ oldu. Dün akşamki konserde, grubun sahneye çıkışı bir saat gecikince izleyicilerin gösterdiği tepki, ''Ele Güne Karşı'' şarkısının melodileri duyulur duyulmaz yerini coşkuya bıraktı. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan üçlünün, 40 yılı aşan müzikal birlikteliklerinde imza attıkları unutulmaz şarkılara izleyiciler de hep bir ağızdan eşlik edince, konser ''sanatçı-seyirci işbirliği''nde başlayıp tamamlandı. Grup üyelerinin kullandıklarının yanı sıra izleyicilere de dönük sabit mikrofonların olması, bu işbirliğine ayrı bir renk kattı. -FUATÇILAR VE ÖZKANCILARIN MÜCADELESİ- Konserin en eğlenceli anlarından biri de Mazhar Alanson'un seyirciyi ''Fuat Günerciler'' ve ''Özkan Uğurcular'' diye iki gruba bölmesi oldu. Bir oyun havasında geçen konserin bu bölümünde, önce Fuat Güner'in ardından da Özkan Uğur'un çıkardıkları seslere izleyicileri eşlik etti. Özellikle Özkan Uğur'un anlamsız heceleri değişik ses tonlamalarıyla söylemesi ve ''taraftarlarının'' da buna başarılı bir şekilde eşlik etmesi, karşı grubun bile beğenisini kazanarak büyük alkış aldı. Grubun 1,5 saat süren ve zaman zaman yağan yağmur altında devam eden konseri, ''Sarı Laleler'' şarkısının hep bir ağızdan söylenmesiyle sona erdi. Bu şarkı sırasında çok sayıda çiftin dans ettiği de görüldü. UD Grup organizatörlüğünde gerçekleşen Sonbahar Konserlerinin son iki konuğu Yeni Türkü ve Erkan Oğur olacak.