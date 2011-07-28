-MFÖ 40. SANAT YILINI 30 TEMMUZDA KUTLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Sanat yaşamlarında 40'ıncı yıllarını dolduran Türk pop ve rock müzik üçlüsü Mazhar, Fuat, Özkan (MFÖ), 30 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde özel bir konser verecek. Piyasaya sürdükleri 10'un üzerindeki albümle beğenilen şarkılara imza atan grup, özel konserde hayranlarına unutulmayan şarkılarını sunacak. Kerem Atay, Okan Yılmaz ve Güçlü Başarır'dan oluşan Fairuz Derin Bulut, yarın Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Yaptıkları sıra dışı ezgilerle kısa sürede müzik piyasasına kendilerini kabul ettiren grup, aldıkları müzik ödülleriyle de kanıtladıkları başarılarını İstanbullu hayranlarıyla paylaşacak. Türk Pop Müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, 30 Temmuz'da Turkcell Kuruçeşme Arena'da konser verecek. Ünlü sanatçının 6 yıl sonra çıkardığı ''Gözbebeğim Sen Çok Yaşa'' isimli albümünün tanıtımı niteliğindeki konsere gelenler, bu albümdeki şarkıları ilk kez dinleme fırsatı bulacak. Türkiye'nin önde gelen DJ'lerinde Hakan Küfündür, 31 Temmuz'da Bahçeşehir Aqua Dolphin'de sahneye çıkacak. Birçok mekanda sahne alarak ünlü pop müzik klasikleri geceleri düzenleyen Küfündür, Aqua Dolphin Summer Festival kapsamında serinlemek için havuza gelenlere performansını sergileyecek. Caz müziğin başarılı ismi Dolunay Obruk, aynı gün Tamirane'de sahne alacak. Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, aynı gün disko ve caz müziğin başarılı ismi Amerikalı Gloria Gaynor'a ev sahipliği yapacak. Geleneksel Yaz Konserleri'nde sahne alacak Amerikalı sanatçıya, Behzat Gerçeker öncülüğünde kurulan ve birçok ünlü müzisyeni bünyesinde barındıran Enbe Orkestrası eşlik edecek. -SAHNE SANATLARI- Noel Coward'ın yazdığı, Cihan Ünal'ın sahneye koyduğu ''Özel Hayatlar'' isimli oyun, yarın Enka Açık Hava Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Philip Ridley'in eseri ''Korku Tüneli Zifiri Karanlıkta'', Sami Berat Marçalı yönetiminde 30 Temmuz'da İkinci Kat'ta perdelerini açacak. -GÖRSEL SANATLAR- Ressam Fürüzan Öztürk'ün ''Bizim Çocuklarımız'' isimli kişisel sergisi, 4 Ağustos'ta Beyoğlu Belediyesi Cihangir Sanat Galerisi'nde açılacak. Çocukların çalışmaması, eğitimlerini tamamlaması ve oyun oynayabilemesine dair mesajlar içeren eserlerin bulunduğu sergi, 28 Ağustos'a kadar gezilebilecek. Kare Sanat Galerisi, 3 Ağustos'tan itibaren ''Kağıt Gemi'' isimli karma desen sergisine ev sahipliği yapacak. Kemal Seyhan, İpek İnal, Mustafa Pancar, Tan Cemal Genç ve Çağrı Saray'ın eserlerinden oluşan sergide, desenlerin tekrarcılığı konusunda üretilen çalışmalar yer alacak. Sergi, 15 Eylül'e kadar açık kalacak.