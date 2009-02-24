Mezunları işsiz kalmıyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Ege Meslek Yüksekokulu (EMYO) Müdürü Prof. Dr. H. Semih Güneş, okulda bulunan Açık Hava Reklam Ürünleri-Serigrafi ile Oto Boya-Karoser Doğrultma programlarından mezun olanların hemen işverenler tarafından sahiplenildiğini, mezunlarının işsiz kalma sıkıntısı yaşamadığını bildirdi.



Prof.Dr. Güneş, yaptığı açıklamada, örgün öğretimde 31, ikinci öğretimdeyse 20 olmak üzere toplam 51 programda 6 bin 960 öğrenciye mesleki eğitim verdiklerini belirtti.



Misyonlarının, sanayi ve hizmet sektörünün gereksinimini karşılamak üzere yeni çıkacak teknolojileri izleyip başarıyla uygulayacak özgür düşünceli, araştırmacı, üretken meslek elemanı ve tekniker yetiştirmek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Güneş, Türkiye'de sadece Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulunda verilen Açık Hava Reklam Ürünleri-Serigrafi ile Oto Boya-Karoser Doğrultma programlarından mezun olanların işlerinin hazır olduğunu söyledi.



Prof.Dr. Güneş, şu bilgiyi verdi: "Okulumuz 20 bin metrekare kapalı alanda, 40 laboratuvar ve 8 atölyeye sahip. Her programın öğrenci kontenjanı 40'dır. Öğrencilerimiz, dikey geçiş

sınavına girip başarılı olmaları halinde kendi alanlarıyla ilgili bir lisans programına geçerek lisans eğitimine devam ediyor. Açık Hava Reklam Ürünleri programı mezunları, Açık Hava Reklamcılar Derneği (ARED) tarafından Türkiye'nin her ilinde işe yerleştirilebiliyor. ARED Başkanı Birol Fedai ayrıca okulumuzda eğitmen olarak ücretsiz hizmet veriyor. Oto Boya Programı mezunları da başta Türk Hava Yolları, Türk Hava Kuvvetleri gibi kurumlar tarafından istihdam ediliyor."



Prof. Dr. Semih Güneş, okul-sanayi işbirliğinin vazgeçilmez unsuru olarak öne çıkan meslek yüksekokullarındaki eğitimde, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve sanayicilerin istekleri doğrultusunda program hazırladıklarını anlattı.



Prof. Dr. Güneş, programlara devam eden öğrencilerin staj görmesi ve işe yerleştirilmesi için Arçelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tofaş Oto Ticaret AŞ gibi büyük kurum ve şirketlerle protokol yaptıklarını da dile getirdi.

