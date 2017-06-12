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Mezuniyet töreninde Gülmen ve Özakça için pankart açan öğrenciler gözaltına alındı!

5 öğrenci gözaltına alındı

12 Haziran 2017 20:03

Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde "Açlık grevinin 93. gününde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya özgürlük" pankartı taşıyan beş öğrenci gözaltına alındı. 

bianet’ten Helin Yıldırım’ın haberine göre, üniversite'de bulunan stadyumda 9 Haziran'da gerçekleşen mezuniyette İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencileri " A.A'ya göre bile mezunuz", " Silivri ne tarafta mezun olduk da?", " Açlık grevinde 93. gün Nuriye Gülmen ve Semih Özakçaya özgürlük" pankartları taşıdı.

Öğrencilere alkış ve desteklerin yanı sıra stadyumdan atılan şişenin ardından Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) görevlilerinin pankartlara saldırması üzerine arbede çıktı.  Bozkurt işareti yapıp "Allahu Ekber" diye bağırdığı belirtilen bir grup öğrenci pankart taşıyan öğrencilere saldırdı.

Pankartı yırtılıp saldırıya uğrayan öğrenciler stadyumdan ayrıldı. Sabah Gazetesi, pankart açan öğrencileri " Mezuniyet töreninde terörist pankart skandalı" başlığı ile haberleştirmişti.

Bugün sabah saatlerinde Terörle Mücadele ekipleri tarafından öğrencilerin evlerine baskın düzenlendi. "Açlık grevinin 93. gününde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya özgürlük" pankartı taşıyan, Rıdvan Seven, Mehmet Alpsoy, Selimcan Alabay, Dilan Esen, Onur Durdağı gözaltına alındı. 

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