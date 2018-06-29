Mezuniyet töreninde Boğaziçili öğrenciler, rektöre sırtını döndü

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde konuşan Rektör Mehmed Özkan'ı öğrenciler sırtlarını dönerek protesto etti.

Siyasi gündeme ait mesajlar içeren pankartlar hazırlayan öğrencilerin alkış tutup ıslık çalarak gerçekleştirdiği protestosuna törene katılan davetlilerden de destek geldi.

Rektör Mehmed Özkan 12 Temmuz tarihinde yapılan seçimde, oyların yüzde 86’sını alarak seçilen fakat 676 sayılı KHK’yla rektör atama yetkisi cumhurbaşkanına verilince atanmayan Gülay Barbarosoğlu yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanmıştı.

18 Ekim tarihinde Akademik Yıl açılış töreninde konuşan Erdoğan, rektörlük seçimlerinin üniversitelerde gruplaşmaları arttırdığını belirterek şunları söylemişti: “Üniversite içinde zaten çok yıkıcı bir şekilde yaşanan bu süreç YÖK’ün ve cumhurbaşkanının takdiriyle daha da sıkıntılı bir boyut almaktadır. Bunun için rektör atamalarındaki mevcut usulden vazgeçilmesi, üniversitelerimizin de ülkemizin de yararına olacaktır diye düşünüyorum.”

Geçen yıl da benzer şekilde protesto edilen Özkan, eleştirilere “Özgürlükçü geleneğe sahip çıkacağım” diyerek yanıt vermişti.