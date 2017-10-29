Mezun oldukları liselere müdür oldular

Yüksel BALCI/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire İlçesi\'nde mezun oldukları liselere yıllar sonra müdür olarak atanan 3 eğitimci, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tire Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dilek Aksoy, Tire Ahi Evran Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Çamlıbel ve Tire Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Mustafa Çıtak mezun oldukları okullarda müdür olarak görev yapıyor. Tire\'de biraraya gelen 3 meslektaş hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Tire Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dilek Aksoy, 3 yıldır müdür olarak çalıştığı lisede sorumluluğunun çok fazla olduğunu söyleyerek \"Bu okuldan 1988 yılında mezun oldum. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'ni kazandım. Aklımda her zaman Tire\'ye dönüp mezun olduğum lisede çalışmak vardı. Ne mutlu ki okuluma müdür oldum. Çok güzel bir duygu ama sorumluluğu çok yüksek. Kendi okuluma, tüm çalıştığım okullardan daha fazlasını yapmak istiyorum\" dedi. Tire\'nin en çok sütün işlendiği bir yer olduğunu ifade eden Dilek Aksoy, bu nedenle okulda bir süt bölümü atölyesi açmayı istediğini ifade etti. Aksoy, \"Güzel bir okul teslim aldım ama çatısından tavanına kadar fiziki şartlarını tamamen değiştirdim. Öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimle güzel projeler yaptık çocuklarımız ödüller aldı. Okulumuzun geleceğiyle ilgili önemli projelerimiz var. Bu okulda müdürlük yaptığım için çok mutluluyum\" diye konuştu.

1980 yılında mezun olduğu okulda müdür koltuğuna oturan Tire Ahi Evran Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Çamlıca da \"Bir zamanlar öğrenci olduğum liseye müdür olarak atanıp görev yapmak benim için en büyük mutluluk. 430 öğrencim ve 60 öğretmenimizle okulumuzu en iyi seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. 17 dalda eğitim veriyoruz. İhtiyaç olan mesleklere ara elaman yetiştiriyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin iş bulamama sorunu yoktur. Vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" dedi.

Yine 1980 mezunlarından Tire Ticaret Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Çıtak ise Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'ni bitirip meslek yaşamı süresince farklı okullarda öğretmenlik yaptığını anlattı. Daha sonra mezun olduğu liseye müdür olarak atandığını dile getiren Çıtak, \"En büyük hayalim okuduğum okula müdür olmaktı. İşte bu oldu. 40 öğretmen ve 485 öğrenciyle eğitimimize devam ediyoruz. Okulumuzun 46 kişilik folklor ekibi ülkemizin 7 bölgesinde festivallere katılarak derece aldı. Ne mutlu bana\" dedi.



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